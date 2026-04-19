Paula Blasi hace historia para el ciclismo español en la Amstel Gold Race

La campeona de Europa firma una actuación prodigiosa en Las Ardenas para entrar en solitario en meta y conquistar un territorio que parecía vetado a los ciclistas españoles

A lo Tadej Pogacar. Así ha conquistado Paula Blasi la 12ª edición de la Amstel Gold Race, en la cual al corredora nacida en Esplugues de Llobregat ha hecho historia para el ciclismo español, consiguiendo además el que es el mayor éxito de su incipiente carrera profesional en los 158,1 kilómetros recorridos entre Maastricht y Valkenburg.

La corredora del equipo UAE Team Emirates, de tan solo 23 años, se llevó la prestigiosa prueba neerlandesa que abría el tríptico de Las Ardenas en solitario, con una demostración de fuerza y clase ante las mejores corredoras del mundo. Es un enorme hito, pero no una sorpresa, ya que arribaba a tal prueba como campeona de Europa y tercera del Mundo sub 23.

Ataque de Paula Blasi... y hasta meta

Lejos de esperar a los últimos instantes de la carrera para marcar diferencias, Blasi atacó de lejos, en el Cauberg, a más de 20 kilómetros de la llegada, y ya no miró atrás. Con confianza y sin ceder en la cadencia de pedaleo ni por un instante, desafió a las perseguidoras, a un error de trazado e incluso a la lluvia, para presentarse en meta con un tiempo de 4h02.14. La catalana, a base de energía y tesón, batió con una ventaja de 27 segundos a dos ilustres del gran pelotón femenino como son la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon) y la neerlandesa Demi Vollering (FDJ).

"No sé qué pensar. No pensaba ni correr hoy. Tengo que pensar lo que ha pasado porque no me puedo creer lo que ha pasado. Me dijeron que atacara, ataqué, y estoy viviendo un sueño", dijo la española en meta, claramente exultante por el histórico triunfo conseguido.

Un primera escapada con poco recorrido

Antes de que Paula Blasi caminase con exultante superioridad hacia la meta, la primera escapada de la jornada la protagonizaron la belga Nijssen, exatleta mediofondista campeona de Bélgica, la neerlandesa Steigenga y la estadounidense Franz. El intento quedó anulado en el primer paso por meta, a 73 de la llegada.

Lo cierto es que la victoria de la española de 23 años hace pensar a lo grande. No vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero es que ganó en un terreno rompepiernas cuyo circuito incluyó dificultades como el Geulhemmerberg (900 metros al 6,3%), el Bemelerberg (900 metros al 4,8%) y el definitivo Cauberg (900 metros al 7%), con la cima a 1,7 de meta.