Así queda el reparto de billetes europeos: Betis, Celta, Real Sociedad, Getafe, pendientes ahora de la plaza extra de Champions League

La victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey provoca que se encarezca la opción de clasificarse para competición europea vía LaLiga. A falta de siete jornadas desaparece el margen de error ya que, a la espera de saber si España consigue la plaza extra para Champions, sólo quedan por repartir un billete para UEFA Europa League y otro para la UEFA Conference League

Que la Real Sociedad se haya proclamado campeona de la Copa del Rey es un serio problema para todos y cada uno de los clubes españoles que están peleando por los puestos europeos vía LaLiga ya que el triunfo del equipo txuri-urdin genera que dicha lucha se haya encarecido más que nunca. Menos margen de error para Real Betis, RC Celta, Getafe CF y los equipos que los persiguen que saben además que obtener una plaza extra para UEFA Champions League se ha complicado bastante.

La victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey perjudica a muchos equipos de LaLiga

La clasificación para jugar competición europea vía LaLiga se ha encarecido enormemente en las últimas horas después de que la Real Sociedad se haya proclamado campeona del torneo copero tras derrotar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Muchos equipos españoles preferían el triunfo del club rojiblanco porque así un billete para disputar la próxima UEFA Europa League iría a parar al sexto de LaLiga, pero ya no será así. La Real Sociedad, pase lo que pase, jugará mínimo la UEFA Europa League.

De este modo, Real Betis, RC Celta y Getafe CF, más todos los equipos que los persiguen, se han quedado ya sin margen de error prácticamente en la pelea por la clasificación europea.

El reparto, con la clasificación actual en la mano, a falta de siete jornadas, queda así. De los puestos 1 al 4 jugarán la UEFA Champions League; el quinto y la Real Sociedad disputarán la UEFA Europa League; y el sexto puesto jugará la UEFA Conference League. Es decir FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF, Atlético de Madrid jugaría la UEFA Champions League; Real Betis y Real Sociedad, la UEFA Europa League; y el RC Celta, la UEFA Conference League.

En caso de que la Real Sociedad siga con su remontada en LaLiga y termine en quinta posición, el sexto jugará la UEFA Europa League y el séptimo la UEFA Conference League. En caso de que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo finalice sexto, el quinto jugaría la UEFA Europa League y el séptimo la UEFA Conference League. No hay más cuentas.

Los equipos españoles, a expensas de conseguir la plaza extra para la UEFA Champions League

Aún hay una posibilidad que las opciones para clasificarse para competición europea aumenten en LaLiga, pero actualmente España tiene muy complicado la opción de conseguir la plaza extra para la UEFA Champions League debido a las eliminaciones del Real Betis y del RC Celta en los cuartos de final de la UEFA Europa League.

En caso de que Atlético de Madrid y Rayo Vallecano consigan buenos resultados y permitan a España conseguir la plaza extra para la UEFA Champions League, el reparto, con la clasificación actual en la mano, a falta de siete jornadas sería el siguiente.

FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF, Atlético de Madrid y Real Betis, los cinco primeros clasificados, jugarían la UEFA Champions League; el RC Celta y la Real Sociedad disputarían la UEFA Europa League; y el Getafe CF jugaría la UEFA Conference League.