Erik Bretos, con una decisión importante que tomar en el lateral derecho

Debido a que juega cuatro competiciones oficiales la siguiente temporada, la Real Sociedad necesita una plantilla con alternativas en todas las posiciones. En el flanco derecho de la defensa, Aramburu no lo puede jugar todo ya que hay serias dudas con Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola

La Real Sociedad tiene por delante un mercado de fichajes de verano muy importante en el que su director deportivo, Erik Bretos, tiene la responsabilidad de construir el mejor equipo posible de cara a la próxima temporada en donde el club vasco va a disputar un total de cuatro competiciones oficiales. Una de las posiciones que requiere una reflexión es la de lateral derecho porque básicamente hay dudas con Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, por diferentes motivos, y porque Jon Mikel Aramburu no puede jugarlo todo.

Las situaciones de Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, a reflexión

La Real Sociedad cuenta actualmente con tres laterales derechos de cara a la próxima temporada: Jon Mikel Aramburu, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola. El problema radica es que por unos motivos u otros sólo el internacional por Venezuela cuenta con la confianza de Pellegrino Matarazzo, el entrenador.

Las situaciones de Iñaki Rupérez y de Álvaro Odriozola tiene que ser evaluadas con tranquilidad por Erik Bretos que debe decidir lo mejor para la Real Sociedad.

Con Iñaki Rupérez existe el contratiempo de que ya ha cumplido 23 años y por tanto tiene que tener ficha del primer equipo para jugar en Primera división tal y como marca la reglamentación del fútbol español. Ya no puede tener dorsal del filial en compaginar los dos conjuntos. Además de ello, el de Ansoáin lleva una temporada en blanco por una lesión en el menisco que se le complicó. Ahora tendrá que convencer a Pellegrino Matarazzo.

También delicada es la situación de Álvaro Odriozola el cual no volverá a losa terrenos de juego hasta que no se recupere de la grave lesión de rodilla que sufrió al final de la temporada pasada. El lateral derecho estaba jugando con Pellegrino Matarazzo pero ese problema físico el cortó el crecimiento. Ahora no volverá hasta finales de octubre o principios de noviembre como mínimo.

Con este contexto, a lo que se le añade la salida de Aritz Elustondo, que alguna vez jugó de lateral derecho como solución de emergencia o recurso, a la Real Sociedad sólo le queda sano en esa posición un Jon Mikel Aramburu que es un portento físico, pero que no puede jugarlo todo. Más cuando el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a disputar la temporada que se avecina cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Posibilidad de fichar un lateral derecho este verano

Debido a esta situación en la posición de lateral derecho, en la Real Sociedad no se descarta la opción de fichar en este mercado de verano a un futbolista que se desenvuelva en esa demarcación y pueda rotar con Jon Mikel Aramburu que parte como titular indiscutible.

De este modo, se presenta un verano bastante interesante para la Real Sociedad en donde Erik Bretos, su director deportivo, va a tener que tomar decisiones importantes de cara a construir el mejor equipo posible de cara a la siguiente temporada en la cual el club vasco tiene objetivos ambiciosos.