La salida de Elustondo obliga a la Real Sociedad a fichar más allá de la posición de central

La Real Sociedad va a disputar la temporada cuatro competiciones oficiales lo que le va a obligar a contar con una plantilla amplia y de garantías en todas de las posiciones. La demarcación de lateral derecho genera dudas por culpa de las lesiones y el adiós del central que ha echado una mano siempre que ha podido

La Real Sociedad va a afrontar una de las temporadas más ilusionantes y a la vez más exigentes que se le recuerdan. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo va a tener que disputar cuatro competiciones oficiales (LaLiga, UEFA Europa League, Copa del Rey y Supercopa de España) lo que le obliga a poseer una plantilla amplia y llena de alternativas. Una de las posiciones en las que la Real Sociedad debe hacer un análisis es la de lateral derecho ya que las lesiones y la salida de Aritz Elustondo dejan a Jon Mikel Aramburu como el único futbolista que da plenas garantías.

Las lesiones y el adiós de Elustondo dejan el lateral derecho de la Real Sociedad con Aramburu

La Real Sociedad tiene qué decidir qué hacer este verano con la posición de lateral derecho en donde, ahora mismo, sólo cuenta con Jon Mikel Aramburu como el único jugador que le puede dar plenas garantías a Pellegrino Matarazzo.

Es cierto que Álvaro Odriozola e Iñaki Rupérez están en plantilla pero los problemas físicos de ambos hacen que la Real Sociedad no pueda tomar riesgos de cara a la temporada que se le avecina en donde el internacional venezolano necesitará ayuda. No hay que olvidar que durante la pasada campaña Aritz Elustondo, a pesar de ser central, ha sido uno de los jugadores que ha echado una mano en esa demarcación.

El caso es que ahora mismo, cuando la Real Sociedad se encuentra planificando la temporada, el equipo txuri urdin cuenta en la posición de lateral derecho con Jon Mikel Aramburu, que es el titular indiscutible, pero sus relevos, Iñaki Rupérez y Álvaro Odriozola, generan dudas. Álvaro Odriozola se encuentra recuperándose de la grave lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, que sufrió durante el pasado curso. Un problema físico que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta noviembre o diciembre en el mejor de los casos. Y, por otro lado, está Iñaki Rupérez, un joven que en la campaña recién finalizada no ha jugado casi nada por culpa de una lesión de menisco y que apenas está testado en la élite (minutos finales en el partido contra el RCD Espanyol).

La casi obligación de fichar a un lateral derecho de la Real Sociedad

Con este contexto, la Real Sociedad está prácticamente obligada a fichar a un lateral derecho de cara a la próxima temporada ya que Jon Mikel Aramburu no puede jugarlo todo a pesar de que una de las grandes cualidades del de Venezuela es su excelente capacidad física.

El internacional por Venezuela necesita un relevo de garantías y que le dé descanso en la posición de lateral derecho en una temporada en la que la Real Sociedad se va a ver obligada a jugar muchas semanas jueves y domingo.

Además, el objetivo de la Real Sociedad la próxima temporada es ambicioso ya que desea competir al máximo en los torneos de eliminatorias e intentar volver a pelear por acabar entre los seis primeros clasificados en LaLiga, algo que lleva sin hacer en las dos últimas campañas.