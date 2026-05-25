Carlos Soler, otro de los perjudicados a última hora

El centrocampista de la Real Sociedad ha estado en la prelista de Luis de la Fuente para disputar la Copa del Mundo, pero finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria definitiva, en gran parte, por la recuperación de algunos de sus rivales en su posición

No sólo Álex Remiro se ha quedado fuera de la lista de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026. Carlos Soler, su compañero en la Real Sociedad, también ha sido descartado a pesar de que el centrocampista estuvo en la convocatoria del pasado mes de marzo y de que estaba incluido en la prelista. El valenciano, a pesar de su buen final de temporada, en el cual ayudó a la Real Sociedad a ganar la Copa del Rey, se ha visto perjudicado por la recuperación de Fabián Ruiz, Mikel Merino y Gavi.

Al final en la Real Sociedad se han cumplido los pronósticos ya que solamente Mikel Oyarzabal ha sido llamado por Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026 con España. Se contaba con que Remiro se quedara fuera por el bajo rendimiento del portero y el crecimiento de Joan García y el resto de futbolistas del equipo vasco contaban con pocas opciones, siendo el que tenía más Carlos Soler que lo tenía complicado por la calidad y el nivel que hay en la posición de centrocampista.

Carlos Soler ha sido uno de los grandes perjudicados de cara a entrar en la lista de convocados de la Selección Española para jugar el Mundial 2026. El centrocampista formó parte de la convocatoria del combinado nacional que durante el pasado mes de marzo jugó dos amistosos contra Serbia y Egipto. El centrocampista no le ha podido dar continuidad.

Carlos Soler se jugaba entrar en la lista final de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026 con jugadores de la talla de Fabián Ruiz, que va a jugar la final de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, Mikel Merino, que también va a jugar ese encuentro pero con el Arsenal, y Gavi, que una vez recuperado de sus lesiones está yendo a más en el FC Barcelona.

Para colmo de Carlos Soler, estos tres jugadores son del núcleo duro de Luis de la Fuente que en cuanto ha visto que han recuperado el nivel lo ha citado para jugar el Mundial 2026. De hecho, Carlos Soler, al igual que le ha ocurrido a Pablo Fornals, del Real Betis, no ha ido siquiera citado a pesar de que Fermín López cayó lesionado hace una semanas dejando un hueco libre ya que el andaluz era uno de los fijos.

Carlos Soler, de vacaciones

Al quedarse fuera de la convocatoria de la Selección Española para jugar el Mundial 2026, Carlos Soler ya está de vacaciones de manera oficial, pudiéndose irse a descansar para llegar de la mejor forma posible de cara a la próxima temporada.

El centrocampista buscará repetir la buena campaña realizada en la actual en la cual se ha consolidado como una pieza titular en la Real Sociedad con la que ha marcado 4 goles y ha dado 3 asistencias en los 40 partidos y 2.883 minutos que ha disputado.