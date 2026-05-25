Los grandes rivales de la Real Sociedad en la UEFA Europa League

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo disputará la segunda competición europea de clubes en importancia tras ganar la Copa del Rey. Al finalizar las grandes ligas, el club vasco ya sabe cuáles son los grandes rivales a batir si quiere ganar su primer título internacional

La Real Sociedad va a partir como uno de los candidatos a ganar la UEFA Europa League. Como representante del fútbol español y LaLiga, el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo será uno de los más fuertes de toda la competición a la cual ha obtenido su clasificación después de ganar la Copa del Rey en esta temporada. Han finalizado las grandes ligas europeas y, por tanto, la Real Sociedad ya conoce cuales son sus principales rivales a la hora de intentar ganar su primer título internacional.

Bayer Leverkusen, Juventus y Milan, los grandes favoritos para ganar la próxima edición de la UEFA Europa League

Las grandes ligas de Europa han finalizado durante estas últimas semanas. Esto quieren decir que lo billetes para disputar competiciones europeas han quedado totalmente definidos en la Premier League, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1.

La Real Sociedad llevaba tiempo esperando acontecimientos para conocer de manera segura cuáles iban a ser sus principales rivales en la siguiente temporada. El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya sabe que tendrá que esforzarse mucho ya que los equipos italianos y alemanes son particularmente potentes, mientras que los ingleses son dos clubes del segundo escalón pero con un gran potencial económico como suele pasar.

Sin duda, los grandes favoritos para ganar la próxima edición de la UEFA Europa League van a ser la Juventus y el Milan. Dos de los tres equipos más grandes de toda Italia que no pudieron pasar del quinto y el sexto puesto de la clasificación, quedándose por tanto fuera de la UEFA Champions League en donde son habituales.

Por su parte, Alemania aporta al Bayer Leverkusen y al Hoffenheim a la UEFA Europa League. El Bayer Leverkusen es un equipo completo, pero que está bajando un poco el rendimiento desde que se marchó Xabi Alonso.

Desde Inglaterra van a llegar el Bournemouth y el Sunderland, dos clubes que no tienen el nombre y el caché de otros equipos ingleses pero con una gran capacidad económica lo cual les permite construir grandes equipos.

Por último, y no menos importante, Francia aportará al Olympique de Marsella, uno de los clubes más grandes de su país, y el Rennes.

Y eso que hay que esperar aún que caiga de la fase previa de la UEFA Champions League, algún equipo más con mucho nivel.

La Real Sociedad estará en el bombo 1 o 2 en el sorteo de fase de liga de la UEFA Europa League

La Real Sociedad ya sabe que tendrá que construir un buen equipo si quiere pelear por ganar la UEFA Europa League de la siguiente temporada, ya que sus rivales son algunos grandes venidos a menos, pero que saben que ganar este torneo te permite clasificarse para disputar la UEFA Champions League.

El equipo que entrena Pellegrino Matarazzo ya conoce que mínimo estará en el bombo 2, con opciones de estar en el primer bombo de los cabezas de serie, en el sorteo de la fase de liga de la UEFA Europa League.