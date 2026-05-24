Juanfran Moreno: "En el Betis me equivoqué mucho, mucho... Nadie me explicó lo que representaba, lo que movía"

El otrora carrilero derecho, ahora asesor de futbolistas, admite que "era un pipiolo de 24 años del Madrid" y no supo gestionar la situación, aparte de forzar para jugar un derbi sin estar recuperado del todo, contestar a sus detractores en redes sociales e, incluso, ir a buscar a uno para pegarle

Se retiró joven, al menos para lo que se estila ahora. Tenía 34 años (fue hace tres) y jugaba en el Real Oviedo, pero su físico ya no daba para más. Actualmente, trabaja en DCLFootball Sports Agency, donde asesora a futbolistas como el osasunista Abel Bretones o el sevillista Rafa Mir, que ha jugado este curso cedido en el Elche CF. El madrileño intervenía esta semana con el podcasts 'Offsiders', donde ha hablado, como acostumbra, sin pelos en la lengua de las malas decisiones que tomó durante su carrera, también personales. Sobre el Real Betis, al que perteneció durante la temporada 13/14, la del descenso a Segunda como colista con sólo 25 puntos, también. Y lleno de autocrítica.

"Llegué a jugar en el Betis cuatro partidos con el isquio roto. Era mi primera rotura y no se lo dije a nadie. Pepe Mel conmigo ha tenido que pasar una penitencia... Le agradezco que me llevara al Betis, pero fui complicado. Le debo mucho; nos reencontramos luego en el Deprotivo de La Coruña y me tuvo siempre; ya en el Málaga CF...", recuerda el otrora carrilero derecho, que contó una anécdota del derbi liguero de aquel fatídico curso en La Palmera: "Tenía para ocho semanas y El Gran Derbi era en diez días. 'Yo para el Sevilla estoy', dije. A los ocho días me probé y fui de cabeza. Nos metieron cuatro. En el minuto 2, Carlos Bacca delante de mí, pase de José Antonio Reyes (que en paz descanse) y parecía que tenía una guindilla en el culo... Y pensé 'en qué momento me he recuperado yo'".

Y, a renglón seguido, una confesión del ex madridista: "Yo he estado bastante loco durante mi carrera. En el Betis me equivoqué mucho, mucho. Nadie me dijo lo que era el Betis, lo que representaba, lo que movía. Nadie me explicó. Mi agente me soltó allí en Sevilla: un chaval de Madrid, con 24 años... Yo seguía siendo un pipiolo del Madrid, que venía con la del Madrid. Entré en el Betis, que es uno de los clubes más grandes de España, de largo, porque es enorme lo que mueve. Y, bueno, pues contestaba a gente en redes sociales, fui a buscar a uno a su casa para pegarle, porque me mandó una foto en silla de ruedas diciéndome que me quería ver así, en el pueblo de mi mujer...".

"Quedaba libre y renové, porque mi agente, que se llevó 100.000 euros, me dijo que iba a estar más tranquilo"

Juanfran Moreno desveló los pormenores de otro asunto que ya entonces levantó suspicacias, pues a todos los efectos quedaba libre en 2013, pero luego se desveló que había renovado y el Real Madrid exigía una compensación: "Fue en 2012, casi ha prescrito. Firmé en noviembre presuntamente, con fecha de enero. Que no venga ningún iluminado a denunciar. Quedaba libre, pero mi agente entendía que así iba a estar más tranquilo; no era que se iba a llevar 100.000 euros por esa firma, que me enteré después, no. Empecé a hacer muchos goles y tenía toda Europa para mí, pero estaba muy contento. Llegué allí y dije que era bético desde chiquitito, bético de toda la vida".

Una salida que tampoco fue la mejor: "Fue un error irme del Betis"

"Hice muchas 'kamikazadas', la verdad. Y, luego, cometí el gran error de creerme en ese momento lo que un agente me dijo de que yo iba a ir al Valencia. Me llamó el Valencia y dejé de entrenarme con el Betis. Me apartaron (en la pretemporada de la 14/15 en Segunda, con Julio Velázquez). Yo también estaba cómodo así, porque quería salir, pero fue un error irme del Betis. Escuché a mi agente y tenía que haber sido más tranquilo en ese momento. Pero tú cambias de agente y ellos ganan dinero moviéndote. Y te llevan al error. Yo también soy culpable, porque les hice caso. Ya tenía 25 años, no era un niño. Tenía que haberlo visto, pero no lo vi". Ese verano fue vendido al Watford por un millón de euros, con lo que, incluso, el Betis salió ganando.