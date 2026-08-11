Luis Enrique ya lo avisó sobre Ferran Torres: “Es una apuesta fácil”

El asturiano, que ahora podría tener nuevamente a su cargo al delantero en el PSG, fue quien hizo debutar al valenciano con la selección española y siempre valoró sus cualidades futbolísticas

Los caminos de Ferrán Torres y Luis Enrique parecen destinados a encontrarse otra vez, si nada se tuerce a última hora. El PSG será el lugar donde el entrenador y el futbolista vuelvan a coincidir, después de que los dos lo hicieran en la selección española. Ya entonces el asturiano no escatimaba en elogios al ahora campeón del mundo.

"Ferrán es una gran apuesta, pero fácil", decía Luis Enrique sobre Ferrán Torres al que citó por primera vez para jugar con la selección española. Unas palabras que ya denotaban el concepto que el entrenador del PSG tenía del entonces prometedor jugador que partía al fútbol profesional desde la cantera del Valencia.

Luis Enrique ya valoraba la polivalencia de Ferrán Torres

Luis Enrique ya años atrás analizaba las virtudes de Ferrán Torres, ahora en primerísimo plano por ser el autor del gol de la final del Mundial con el que España levantaba la Copa. "Es un jugador de banda y con gol, diferente, con una capacidad increíble para dar pases de gol. Cuando uno tiene a un jugador con esa versatilidad sería muy injusto que lo haga solo en una posición aunque él tenga la suya preferida. Nos puede ayudar en varias demarcaciones", indicaba.

Unas palabras de Luis Enrique que ya vislumbraban una a una polivalencia que ha ido mostrado Ferrán Torres a lo largo de su carrera y que le hace ser capaz de jugar de delantero referencia o en cualquiera de las dos bandas. "Tiene un gran poderío físico y muy buena llegada", añadía el asturiano sobre el delantero.

El estreno de Ferrán Torres con la selección española de la mano de Luis Enrique

La relación entre Luis Enrique y Ferrán Torres en la selección española se remonta al estreno del delantero con el combinado nacional de la mano del asturiano. Fue el 3 de septiembre del año 2020, cuando el aún futbolista del Barcelona debutaba. Fue en un partido de la Liga Naciones disputado en Stuttgart frente a Alemania y que acabó en empate (1-1). Aquel día el valenciano fue titular partiendo desde el extremo izquierdo.

Posteriormente Ferrán Torres fue sumando internacionalidades y acudió a la Eurocopa de 2021 y al Mundial de Qatar en 2022 con Luis Enrique como seleccionador español. Tiempo suficiente para que el técnico conociera sus virtudes y en más de una ocasión las alabara, hasta en las circunstancias menos favorables para el jugador.

Los últimos pasos para que Ferrán Torres juegue en el PSG

Ahora nuevamente todo apunta a que Ferrán Torres se pondrá en manos de Luis Enrique. De hecho el entrenador del PSG ha sido el gran valedor para que los parisinos apuesten por el jugador del Barcelona que entraba en su último año de contrato con el club azulgrana. Una situación que ha sido clave, después de que la renovación no llegara.

Con el acuerdo entre el PSG y Ferrán Torres, los clubes trabajan para cerrar definitivamente el traspaso que podría concretarse pronto. La cantidad pactada para la transacción es de 50 millones de euros. Las formalidades finales son las que restan para que nuevamente Ferrán Torres y Luis Enrique se encuentren.