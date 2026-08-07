Ferran Torres recuerda su gol en la final del Mundial: "Sentí una fuerza que no había sentido antes"

El jugador de la selección española y el Barcelona ha sido homnaejado en su purbelo, Foios, dónde ha recordado las horas previas al decisivo partido contra Argentina y la importancia del gol conseguido ese 19 de julio en el MetLife Stadium: "Es algo que no tiene precio"

Ferran Torres ha recibido en el día el homenaje de su pueblo natal, Foios, en un evento que ha acogido a unas 4.000 personas en el municipio de Valencia. El jugador que le dio el Mundial a España hizo presencia mientras disfruta de sus vacaciones, a falta de pocos días de volver a los entrenamientos de Hansi Flick. En este sentido, el delantero habló de los momentos previos al encuentro contra Argentina y las sensaciones posteriores.

Ferran Torres hizo historia con su gol a Argentina, con el que le dio el segundo Mundial a España. Tras ello, el jugador ha sido homenajeado en diferentes lugares. Además, su futuro en el Barcelona está mas en duda que nunca, pese a que tiene contrato hasta 2027. El delantero cuenta con el interés del PSG de Luis Enrique, que sigue apretando por lograr el fichaje del jugador de la selección española, reciente campeón del mundo.

Ferran Torres, homenajeado en Foios: "Siempre estoy encantado de estar aquí"

De esta manera, Ferran Torres dedicó unas palabras a los habitantes de Foios presentes en su homenaje: "Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso. Es fácil de resumir, es el pueblo perfecto, la gente que traigo aquí siempre está encantada. Me gusta venir siempre que puedo. Con la agenda que tengo es difícil, pero siempre estoy encantado de estar aquí y es un orgullo estar con toda esta gente".

Por otro lado, el delantero del Barcelona y de la selección española valoró la importancia del reciente Mundial ganado en Estados Unidos con 'La Roja: "A día de hoy ni yo ni el equipo somos conscientes de lo que hemos conseguido, de la alegría que hemos aportado al país, es algo que voy a necesitar tiempo para digerir y qué mejor manera que celebrarlo que en mi pueblo".

Ferran Torres: "Estamos acostumbrados a jugar partidos de máxima exigencia"

Ferran Torres destacó el Campus del Polideportivo de Foios como "uno de los mejores del mundo". El jugador de 26 años recordó cómo vivió las horas previas a la final del Mundial entre España y Argentina: "Dormí mis nueve horas y sólo pensé en que quedaba menos para volver a casa y que estaba más cerca de mis vacaciones. Lo llevamos de forma natural, estamos acostumbrados a jugar partidos de máxima exigencia".

Además, el delantero de España confesó que "en el grupo de whatsapp de amigos y familiares vi que estaban todos más nerviosos que yo y les envié una foto y les dije que estuviesen tranquilos porque tenía el feeling de que iba a ser protagonista en la final". Ferran Torres, que provocó enfado en el Barcelona, fue suplente pero entró en el minuto 62 por Mikel Oyarzabal, momento en el que empezó a amenazar el área de Dibu Martínez.

Ferran Torres: "Somos afortunados de haber conseguido unir a un país durante 50 días"

Sobre el gol en la final del Mundial, Ferran Torres apunta que cuando vio "el balón botando delante, recordándolo ahora, entiendo aquellas palabras de Iniesta que dijo en 2010 que sintió que el mundo se paraba. Yo también sentí que estábamos la pelota y yo solos y sentí una fuerza que no había sentido antes". El minuto 106 quedará para el recuerdo del jugador de la selección española por darle el Mundial a 'La Roja' con su tanto.

Por último, Ferran Torres, que se acerca al PSG, comentó las sensaciones tras ganar el Mundial con España en Estados Unidos, teniendo un gran protagonismo saliendo del banquillo: "Somos afortunados de haber conseguido unir un país durante 50 días, todos con la ilusión de vernos ganar el Mundial, y eso es algo que no tiene precio"