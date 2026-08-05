Ni Pedri ni Lamine Yamal: De la Fuente tiene claro su preferido... lejos del campo

El seleccionador se moja con los futbolistas de la 'Roja' y deja claro quién es su ojito derecho ya que elegiría a este mismo futbolista también para salir de fiesta: "Es un hombre de palabra", comenta sobre el campeón del mundo con el que mantiene una relación francamente especial

Luis de la Fuente no es un entrenador muy dado a dar titulares, sobre todo cuando habla de sus futbolistas, pero esta vez ha querido mojarse. El seleccionador español ha participado en una divertida ronda de preguntas en una entrevista concedida a 'Future Makers by El Mundo', en la que ha tenido que elegir a distintos jugadores del combinado español en función de cada situación. Y si hay un nombre que se repite por encima del resto es el de Marc Cucurella.

El flamante lateral del Real Madrid se ha convertido, a tenor de las respuestas del técnico riojano, en uno de sus futbolistas más cercanos. No solo por el papel que ha desempeñado dentro del grupo, sino también por el famoso tatuaje que se hizo con el rostro del seleccionador, cumpliendo así la promesa que expresó públicamente a principios del Mundial si es que España lograba alzarse con el título. Este gesto, a priori inocente, ha sido especialmente valorado por el seleccionador. Se entiende el cariño que siente por el defensa catalán.

Cucurella, el elegido para las vacaciones y la fiesta

La primera elección de De la Fuente no deja lugar a dudas. Cuando le preguntaron con qué futbolista de la Selección se iría una semana de vacaciones para pasárselo bien, el técnico lo tuvo claro: "Para pasármelo bien, me iría con Cucurella".

Pero la cosa no quedó ahí. También tuvo que escoger a un compañero de juerga para salir de fiesta y volvió a aparecer el mismo nombre. El seleccionador decidió no complicarse y apostar de nuevo por el nuevo jugador del Real Madrid. "Bueno, ya que me voy de vacaciones, me llevo al mismo", comentó entre risas.

Una vez más, Cucurella se destaca como el jugador más simpático del vestuario y el gran ganador de esta particular ronda de preguntas. El lateral es uno de los hombres importantes de la Selección y también uno de los jugadores que más confianza parece despertar en De la Fuente.

El tatuaje que De la Fuente no olvida

El vínculo entre ambos tiene además un episodio especialmente llamativo. Cucurella prometió que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España conseguía conquistar el Mundial y, tras lograr el título, cumplió su palabra. Para el seleccionador, más allá de lo anecdótico del tatuaje, lo verdaderamente importante fue que el futbolista cumplió aquello que había prometido. "Ha cumplido su palabra y es un principio y también un valor importante. Hombre de palabra".

De la Fuente pone en valor esta cualidad ya que considera que es uno de los principios fundamentales del ser humano, tanto en el fútbol como en la vida. El gesto del jugador terminó convirtiéndose en una de las imágenes más curiosas de la celebración del título mundial y reforzó todavía más la conexión entre ambos.

Oyarzabal, el hombre al que confiaría las llaves de casa

Si Cucurella es el elegido para compartir vacaciones y fiesta, De la Fuente tiene claro quién sería la persona a la que dejaría algo mucho más importante: las llaves de su casa. El elegido es Mikel Oyarzabal, uno de los hombres de máxima confianza del seleccionador y uno de los capitanes del combinado nacional. Una elección que vuelve a reflejar el peso que el futbolista vasco tiene dentro del grupo.

Para los negocios, en cambio, el elegido sería Mikel Merino. De la Fuente considera al centrocampista una persona seria y responsable, dos cualidades que considera fundamentales para embarcarse en un proyecto empresarial. "Con Mikel Merino montaría un negocio, es una persona seria".

Marcos Llorente para un concierto y tres futuros entrenadores

La lista de elecciones de De la Fuente todavía dio para más. Si tuviera que acudir a un concierto de Julio Iglesias, el seleccionador tendría como acompañante a Marcos Llorente, mientras que descartó la posibilidad de intercambiar el armario con cualquiera de sus jugadores. "No creo que estemos en la misma onda. Yo los veo y pienso: 'No, no. Bendita juventud'".

También hubo tiempo para hablar del futuro de los futbolistas una vez que cuelguen las botas. De la Fuente ve cualidades de entrenador en tres de sus jugadores: Rodri, Oyarzabal y Merino. "Rodrigo, Oyarzabal y Mikel Merino tienen buena madera de entrenador".