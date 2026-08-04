La Casa Blanca reaccionó y ahora Ferran Torres responde a la polémica de su gorra

La gorra de Ferran Torres durante las celebraciones del Mundial 2026 sigue generando rumores. El delantero ha aclarado que el lema 'Make Spain Great Again' no tenía ninguna intención política, pese a la repercusión que alcanzó tras la reacción de la Casa Blanca y el debate generado en redes sociales

La imagen de Ferran Torres celebrando el segundo Mundial de la historia de España con una gorra en la que podía leerse 'Make Spain Great Again' dio la vuelta al mundo. Lo que comenzó como una fotografía más de la celebración acabó convirtiéndose en un inesperado foco de debate político, especialmente por el parecido del lema con el popular eslogan de Donald Trump, 'Make America Great Again'.

Tres semanas después de aquella celebración, el delantero ha querido zanjar definitivamente la polémica. En una entrevista concedida a CNN durante su gira por Estados Unidos, el jugador español dejó claro que nunca existió una intención política detrás de aquel gesto. "Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial", explicó el atacante.

La reacción de la Casa Blanca disparó la controversia

La discusión alcanzó otra dimensión cuando la propia Casa Blanca decidió pronunciarse desde su cuenta oficial en la red social X. Compartiendo un vídeo del futbolista durante las celebraciones, el perfil institucional publicó un breve mensaje que multiplicó la repercusión del asunto: "Todo el mundo quiere subirse a la ola".

Ese comentario fue interpretado por muchos usuarios como una forma de vincular la imagen del jugador con el conocido lema político estadounidense, lo que provocó miles de reacciones y abrió un debate que trascendió el fútbol.

Sin embargo, Ferran Torres insistió en que aquella gorra solo representaba un deseo compartido por millones de aficionados españoles: volver a ver a la selección en la cima del fútbol mundial, si enconder ninguna lectura ideológica, sino una celebración por un logro histórico.

También deja en el aire su futuro

Además, Ferran Torres aprovechó su presencia en los medios estadounidenses para hablar sobre su situación deportiva. El atacante reconoció que todavía no ha decidido dónde jugará la próxima temporada, pese a mantener contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2027. "Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", declaró en una entrevista concedida al programa Today Show de NBC.

Estas palabras han dado rumores sobre un posible cambio de equipo este verano. Sobre la mesa aparecen dos escenarios principales: ampliar su vinculación con el conjunto azulgrana o aceptar una hipotética oferta del PSG.

Después de semanas de interpretaciones, el delantero ha optado por explicar su versión para intentar que el foco vuelva a situarse donde él considera que siempre debió estar: en el histórico triunfo de la selección española.