La Selección española dispara el valor de sus estrellas tras conquistar el Mundial

España ha ganado el Mundial 2026 pero además hasta cuatro jugadores, siendo Lamine Yamal el más destacado, aparecen entre los principales futbolistas que han revalorizado su popularidad al término de esta competición de selecciones

El Mundial 2026 ya llegó a su fin pero va a traer mucha cola en el mundo del fútbol. Se está viendo reflejado en el mercado de fichajes, cobrando importancia revelaciones que han dado un paso al frente en esta competición, como es el caso de Yan Diomandé, Ayyoub Bouaddi, u otros jugadores ya conocidos pero que han recuperado su mejor nivel, como John Stones o Ezri Konsa, entre otros. Sin embargo, la Selección española es la máxima destacada, y no sólo porque conquistaran el título.

España ha sido la campeona del mundo, conquistando la estrella por segunda vez en su historia, y además los jugadores de la 'Roja' han disparado su popularidad. Los grandes jugadores de esta competición han disparado su interés entre los aficionados, y un estudio sobre el aumento de los seguidores en las redes sociales lo confirma. Y hay varios jugadores de España en esta lista de los más revalorizados.

Lamine Yamal, Cucurella, Cubarsí y Ferrán Torres: cuatro españoles en el Top 20 de los jugadores que han disparado su popularidad tras el Mundial

España es la selección que ha conseguido una mayor revalorización conjunta de sus jugadores en Instagram después de proclamarse campeona del mundo. Una media de 1,5 millones de seguidores por futbolista y más de 36 millones en total, según un estudio de Francesc Pujol, profesor de la Universidad de Navarra.

El más destacado de 'la Roja' ha sido Lamine Yamal, quién ocupa el tercer puesto del ranking global de los jugadores que se han revalorizado en Instagram. El extremo ha sumado más de 14 millones de seguidores nuevos, alcanzando los 58,1 millones en total. Pero hay hasta cuatro jugadores españoles entre los 20 que más popularidad han ganado.

En el ranking también están Marc Cucurella, nuevo fichaje del Real Madrid y pieza clave de Luis de la Fuente; Pau Cubarsí, mejor jugador joven del Mundial; y Ferrán Torres, el goleador de la Final y el principal responsable de que España derrotara a Argentina.

Haaland, Vozinha y Lamine Yamal: los grandes 'ganadores' tras el Mundial 2026

El pico de popularidad lo ha protagonizado Erling Haaland, quién se ha convertido en un auténtico fenómeno tras liderar a Noruega en el Mundial y siendo uno de los máximos anotadores del torneo. El 'vikingo' ha sumado 34,5 millones de seguidores, un incremento del 85 %. Ha pasado de los 40,8 millones a sumar más de 75,3 millones de seguidores.

El segundo en el ranking es Vozinha. El portero de Cabo Verde llegó al Mundial siendo un anónimo y sin equipo, y tras sus grandes actuaciones contra selecciones tan destacadas como la española y la argentina, se convirtió en uno de los máximos ídolos, elegido mejor portero del torneo y ya ha firmado un contrato con un nuevo equipo. Pero también ha sido el 'rey de las redes', pasando de 46.000 seguidores con los que llegó a sumar 30 millones más.