Taylor Fritz - Rafa Jódar en directo | Final del ATP 500 de Washington en vivo online

Retransmisión en directo del partido entre Taylor Fritz y Rafa Jódar, final del ATP 500 de Washington

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la final del ATP 500 de Washington que disputan Rafa Jódar y Taylor Fritz.

Se trata de segundo partido que disputan ambos, ya que el norteamericano venció al español en Delray Beach. Pero entonces, Jódar estaba fuera del Top-100 y ahora ya se encuentra entre los 15 mejores del mundo.

"Es bueno que hayas jugado contra estos jugadores porque más o menos sabes como juegan, el ritmo de bola, como sacan, pero cada partido es un mundo"

Taylor Fritz ha llegado a esta final tras derrotar al belga Zizou Bergs y al polaco Kamil Majchzak en dos sets y terner que jugar un tercero en las dos últimas rondas ante sus compatriotas Alex Michelsen y Brandon Nakashima

Esta final masculina, que estaba prevista para las 20:30 horas, no comenzará hasta que no acabe la anterior...

Parece que se va a retrasar aún más el partido por el tiempo. La final femenina, que le precedía, ya comenzó tres horas tarde y ha tenido que pararse con 6-4 y 1-2 para Jessica Pegula sobre la filipina Alex Eala.

Se retrasa otra media hora el comienzo de lo que resta del partido entre Pegula y Eala, sería a las 23:30, hora española . Esta es la imagen de la pista central del FitzGerald Tennis Center y no para de llover en Washington.

De momento, como muy pronto, sería a las 00:30 horas. Incluso se está barajando, si no para, cambiar de pista el duelo entre Rafa Jódar y Taylor Fritz para que puedan acabar los dos hoy domingo -lunes ya en España-.

Muy malas noticias desde Washington. N o para de llover en la capital estadounidense y se retrasa aún más la hora de reanudación de la final femenina.

Rafa Jódar juega la segunda final de su carrera, la primera de un ATP 500, en Washington, muy cerca de donde hace un año cursó los estudios en la Universidad de Virginia. Y lo hace ante el ídolo local, un Taylor Fritz que recupera su confianza y juego cuando regresa a casa y que vuelve a demostrar su mejor nivel ante los suyos.

Para Jódar ya es un triunfo estar aquí. Es otro escalón más que sube en un año que está siendo increíble para él. Con su victoria en semifinales ante Tabilo se ha asegurado aparecer mañana lunes entre los 15 mejores del mundo y, si ganara la final, ya rozaría el Top-10, un puesto que sí ocuparía en la Race a Turín, pues el madrileño está metido de lleno en la lucha por jugar las ATP Finals a final de la presente temporada.

El tenista madrileño ya sabe lo que es eliminar en este torneo a dos de los cabezas de serie, el francés Arthur Fils, en primera ronda, y el italiano Lorenzo Musetti, en cuartos de final, por lo que no tendrá ningún tipo de complejo ante Taylor Fritz.

Menos descanso para Jódar que para Fritz

El único hándicap para el tenista de Leganés es la poca recuperación que ha tenido, ya que tuvo que jugar tres duros sets ante Tabilo la pasada madrugada -en España- y ahora se enfrente a mediodía en Washington y por la tarde en nuestro país, con poco más de 15 horas de recuperación, menos de las que exige la normativa ATP para las finales.

Taylor Fritz también tuvo que disputar tres sets ante Brandon Nakashima, pero acabó su encuentro tres horas antes que el tenista español, por lo que cuenta con ese margen de ventaja.

El partido está previsto tras la final femenina, que también tenía una sorpresa, pues la filipina formada en la Academia de Rafa Nadal, Eala, había alcanzado esa última ronda y se las veía con Pegula.