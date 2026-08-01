Chimy Ávila recibe largas tras salir del Betis y deja una dura reflexión: "Es un tráfico humano legalizado"

El argentino, al que el club verdiblanco rescindió el año de contrato que le quedaba para empujarlo a salir, sigue sin equipo pese a ofrecerse a varios en su país y se muestra resentido con el fútbol en general

El Real Betis busca elevar el nivel en su delantera con un '9' de garantías que compita con Cucho Hernández en su proyecto de Champions, tras despedirse el pasado 30 de julio de Cédric Bakambu y Chimy Ávila, ambos aún sin equipo. El congoleño dijo adiós tras acabar su contrato, pero en el caso del argentino, aún le restaba otro año de vinculación que fue cortado por la entidad verdiblanca mediante una simbólica indemnización de 50.000 euros, posibilidad recogida en el acuerdo firmado entre las partes cuando arribó de Osasuna a cambio de 4,7 millones de euros, variables incluidas.

Chimy Ávila no quería marcharse del Betis

Lo cierto, sin embargo, es que el ex de San Lorenzo deseaba quedarse, como él mismo expresó el pasado mes de febrero. "Mi decisión siempre fue terminar mi contrato con el Betis. Nunca se me cruzó por la cabeza el querer salir. Mi contrato tiene una fecha y se respetará la fecha esa, porque yo quiero estar en el Betis", señaló en una entrevista concedida a Mundo Betis.

Varios mercados buscándole una salida

Pero su deseo chocaba con el del club heliopolitano, que llevaba tiempo buscándole acomodo. Así, ya el pasado verano se intentó por todos los medios colocarlo para recuperar al menos la amortización pendiente de su fichaje. Para ello, se llegó a un acuerdo con el Pumas mexicano para una cesión con opción de compra de unos dos millones de euros. Pero fue el propio Chimy Ávila el que tumbó la operación, como hizo también en enero con otra propuesta de la UD Almería.

Igualmente, en la última ventana invernal parecía estar muy cerca del Getafe, con otro preacuerdo sellado en términos casi idénticos a los pactados meses antes con el conjunto azteca. Pero los problemas del club azulón para inscribir a sus fichajes fueron enfriando el asunto y tampoco cogió la suficiente fuerza el ofrecimiento a Boca Juniors que los 'xeneizes' veían a priori con buenos.

No convence a Rosario Central ni Boca Junioras

Ahora, sin embargo, Chimy Ávila parece haberse encontrado, a sus 32 años, con otra realidad. Se ha venido insistiendo en su deseo de enrolarse en Rosario Central, equipo del que siempre se ha declarado seguidor pero nunca ha jugado. Pero desde su país apuntan que la opción del ex bético no acaba de convencer en el seno del conjunto 'canalla' y es más la insistencia de su hermano la que le mantiene.

Del mismo modo, también se ha apuntado que el interés de Boca Juniors seguía vigente, aunque otros medios apuntan que se trata de un ofrecimiento descartado por su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, que prefiere un '9' clásico, con mayor presencia en el área. Quizás por estas negativas, el ex del Huesca, en cuyas instalaciones se ha ejercitado este verano, ha realizado unas llamativas declaraciones en las que deja entrever su resentimiento con las 'leyes' de su profesión, ahora que su retirada, como es lógico, ya no está tan lejos.

Su partido "más importante", el de la "vida"

"Al final de todo, el fútbol es un tráfico humano legalizado ¿El jugador gana dinero? Sí, gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tu ya pasas a ser una máquina vieja, necesito tener una máquina nueva", señaló en Referentes Podcast, donde quiso dejar claro que lo más importante que ha conseguido no ha sido sobre el césped. "No me gustaría volver a jugar el partido más importante porque ya lo jugué y gracias a Dios y a la ayuda de toda mi familia lo logré, que fue el partido de la vida, del barrio", sentenció.

Los números de Chimy Ávila en el Real Betis

Echando la vista atrás, su bagaje con la camiseta de las trece barras se quedó en 8 goles y 5 asistencias en 68 partidos, 30 de ellos esta última temporada, en la que rebasó por poco la barrera de los 1.000 minutos. Números discretos, también con el lastre de las lesiones, que ponen de manifiesto el rol secundario que ha tenido en las rotaciones de Manuel Pellegrini, con escasos momentos de brillantez, como el doblete firmado este pasado curso en Copa del Rey para remontar ante el Elche.