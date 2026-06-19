Chimy Ávila avanza con su nuevo destino tras la decisión comunicada por el Betis

Una vez que el Betis le ha transmitido que se activará la cláusula de su contrato, el delantero, según afirman en su país, avanza en las negociaciones para defender sus colores de toda la vida

El futuro inmediato del Chimy Ávila en el Betis está escrito una vez que el club verdiblanco optó por renunciar a un posible ingreso por su traspaso para asegurar su salida cuanto antes y evitar un nuevo culebrón en el presente mercado.

De ese modo, tras la resistencia a marcharse del argentino en las ventanas anteriores pese al deseo de la entidad de hacer un hueco en la plantilla y en la masa salarial para firmar a otro delantero, el Betis se ha agarrado a una cláusula de su contrato que le permite de manera unilateral no hacer efectivo el último año de su vinculación en Heliópolis con una rescisión a cambio de 50.000 euros.

Chimy queda libre y negocia el regreso a su ciudad natal

La dirección deportiva ya le comunicó semanas atrás su decisión al futbolista rosarino para que empezara a plantearse su siguiente paso, pues el 30 de junio se convertirá en agente libre tras dos temporadas y media como verdiblanco.

Así las cosas, sus agentes ya negocian el siguiente paso del delantero y, a día de hoy, todo apunta a que, a sus 32 años, regresará al fútbol argentino, posiblemente a su ciudad de origen tras siete años en Europa, siempre en España.

No en vano, desde su país aseguran que Chimy Ávila está negociando su fichaje por Rosario Central, club del que es hincha confeso y en el que nunca ha llegado a militar.

Conversaciones avanzadas pero sin descartar otras vías

Según afirman diversas fuentes, entre ellas el periodista local Ariel Porcile, las conversaciones se encuentran avanzadas para que Chimy cumpla su deseo de defender sus colores de toda la vida, para lo que deberá, eso sí, aceptar reducir considerablemente su ficha con respecto a la percibida en La Palmera.

El club 'Canalla' lleva tiempo tras sus pasos y ya lo intentó el pasado enero, pero, por entonces, el futbolista, una vez más, antepuso quedarse en La Cartuja y más después de su repunte con Pellegrini.

Cabe recordar que también fue tentado desde México, donde todavía tendría mercado, y desde Brasil, si bien a día de hoy habría tomado forma un retorno a casa que siempre ha contemplado en su hoja de ruta, aunque quizás un poco más tarde.

La decisión del Betis, a falta de un año para que concluya su contrato, puede precipitar esta vuelta tan cacareada en los medios de su país, aunque tampoco se descarta por completo otra vía, pero ya siempre en el continente americano.

El Betis renuncia a hacer caja con el delantero

El Betis pagó en enero de 2024 pactó su fichaje con Osasuna por cuatro millones más un bonus de 700.000 euros en función de partidos que se ha completado este curso con la disputa de 44 encuentros, por lo que el montante de su incorporación se elevó finalmente a 4,7 millones.

En otros mercados ha tratado de recuperar parte de lo invertido, pero en vista de la postura del atacante ha acelerado su salida con el as de la cláusula de su contrato pese a que supone no obtener nada de rédito con su despedida definitiva, tras superar los 1.000 partidos por muy poco en el curso pasado.