Chimy Ávila pone fecha definitiva a su salida del Betis: "Se respetará"

El delantero, que destaca las ganas de derbi del equipo, afirma que en ningún momento le pasó por la cabeza querer salir, y deja clara su postura para el futuro, contraria, a priori, a la hoja de ruta del club verdiblanco

El Betis situó a Chimy Ávila en la rampa de salida en los dos últimos mercados con vistas a reforzar el ataque con otro punta y en septiembre estuvo cerca de salir a Pumas, pero el propio futbolista tumbó el acuerdo para quedarse en Heliópolis.

También se habló de su marcha en enero, cuando parecía que la postura del argentino había cambiado al respecto, si bien, realmente, Chimy Ávila no puso el más mínimo interés en poner fin a su etapa como bético.

Su agente apuntó en plena vorágine que no era el mercado más adecuado para su salida, cuando la realidad es que ninguno lo será para el punta, sin intención tampoco en abandonar La Palmera en el próximo verano.

Chimy Ávila, contundente sobre su salida del Betis

Y es que Chimy ha dejado claro en vísperas del derbi su deseo de consumir su contrato en el Betis, hasta 2027, y que no tiene previsto irse antes por su amor a los colores heliopolitanos.

"Mi decisión siempre fue terminar mi contrato con el Betis. Mi decisión siempre fue jugar para el Betis y la decisión mía era de día a día. Nunca se me cruzó por la cabeza el querer salir. Mi contrato tiene una fecha y se respetará la fecha esa, porque yo quiero estar en el Betis", señaló con contundencia Chimy en la entrevista concedida a Mundo Betis, en la que afirma que el Betis es su casa y ratificó las palabras antes referidas de su representante.

"La verdad que es como cuando uno ya empieza a crecer en la vida, se quiere vivir solo a un piso, pero a la vez dice ‘no quiero dejar mi casa’. Por ahora, en mi cabeza es Betis, Betis, Betis y nada más. Yo considero al Betis mi casa, hasta mi hija ya habla en andaluz… Yo hoy me debo al Betis y defenderé la camiseta del Betis todo el tiempo que se me permita", indicó Chimy, que reivindicó que su posición es la de punta, en la que anotó su doblete ante el Elche, clave para diluir los rumores sobre su adiós en enero.

"Yo creo que para todo delantero, porque yo me considero delantero, es bonito convertir. Es bonita la situación que me tocó convertir. Así que la verdad es que muy contento y bueno, ya con ganas de volver al terreno de juego", apuntó el rosarino, que ya entró en la lista ante el Rayo tras recuperarse de una inoportuna lesión.

Chimy resalta las ansias de derbi del Betis

En cuanto al derbi, Chimy destaca la unión del grupo y que en ningún momento se ha cambiado el modo de prepararlo aunque los resultados hayan mejorado con dos victorias consecutivas ante el Sevilla.

"No se cambió en ninguna manera, al contrario. Creo que todos conocen al míster, todos conocen la directiva, que cuando una cosa sale bien no hay que cambiarla. Y esto nos hace bien a nosotros, porque ante un partido tan importante como es el derbi, nos juntarnos para comer juntos, reírnos, charlar… Eso hace la unión. Eso muestra lo implicado que está tanto cada trabajador que trabaja en el Betis, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Eso habla de la implicación y con el ansia que se espera el derbi", apuntó.