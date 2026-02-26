Los presidentes del Real Betis y Sevilla FC acompañan al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, que califica el derbi que se disputa este domingo como el mejor del mundo. Por otro lado, el club verdiblanco conoce su siguiente rival en la UEFA Europa Leageu este viernes y el blanquirrojo cierra el fichaje de Patrick Mercado

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 27 de febrero de 2026.Lince Photos

Ángel Haro y Del Nido Carrasco, presidentes del Real Betis Balompié y Sevilla FC respectivamente, acompañaron al alcalde, José Luis Sanz, que calificó este partido como el mejor del mundo.

El equipo verdiblanco, que se clasificó directamente a octavos de final, conoce este viernes a su siguiente contrincante: será Nottingham Forest o Panathinaikos.

- El primer fichaje del Sevilla, oficial: Patrick Mercado

El club de Nervión cierra la incorporación del centrocampista de Ecuador que se incorporará al primer equipo después de que se dispute el próximo Mundial.

- El deseo de Natan: ganar un título de verdiblanco

El central brasileño, que es uno de los mejores jugadores del equipo bético en esta temporada, señala que le gustaría darle una gran alegría a la afición.

- RC Celta 1-0 PAOK: ¡A octavos!

El RC Celta se impone al PAOK por 1-0 gracias a un gol de Swedberg y pasa de ronda en donde se medirá contra el Aston Villa o frente al Olympique Lyon.