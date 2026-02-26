La victoria del Real Madrid ante el Benfica en la Champions League, el resto de eliminatorias de ‘playoffs’ y el inicio de una nueva jornada en LaLiga… Así vienen las portadas

El Real Madrid venció en el Bernabéu al SL Benfica y ya es equipo de octavos de final en la Champions League. Mientras que el resto de las eliminatorias europeas ocupan las portadas deportivas, el inicio de la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS también forma parte de los temas principales del día

Las portadas de este jueves 26 de febrero vienen marcadas por los resultados en los ‘playoffs’ de acceso a los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid volvió a imponerse por la mínima ante el Benfica y pasa a una ronda donde ya le esperaban Barcelona y Atlético de Madrid. Por otro lado, la semana de descanso de fútbol catalán ha permitido la realización de entrevistas donde Eric García y Dani Olmo son los protagonistas. Todo ello mientras nos acercamos al inicio de la jornada 26 en LaLiga.

Por su parte, la prensa internacional hace alarde de sus propias eliminatorias. Con resultados dispares en Italia para Atalanta y Juventus, el chasco del Benfica para Portugal o el duelo nacional francés que se vivió entre PSG y Mónaco.

La portada de ESTADIO Deportivo del 26 de febrero

En ESTADIO Deportivo hemos abierto con la planificación del Sevilla FC de cara a la próxima temporada. Una vez cerrado el fichaje de Patrik Mercado tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el director deportivo rojiblanco, Antonio Cordón, busca seguir reforzando el mediocampo con Marius Marin, internacional con Rumanía que acaba contrato con el Pisa.

En el otro lado de la capital andaluza, el Real Betis prepara ‘El Gran Derbi’ con la mente puesta en el “control emocional” como indican Antony y Barta, mientras se les da como favoritos tras las palabras de Serra Ferrer, quein ve “mucha diferencia” entre las plantillas.

A nivel nacional, el Real Madrid se impone por 2 a 1, nuevamente con un gol de Vinícius, y sella el pase a los octavos de final de la Champions League al superar al Benfica con un marcador general de 3 a 1. Mientras tanto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fecha el aplazado Rayo Vallecano - Real Oviedo para el próximo 4 de marzo a las 19.00 horas.

Las portadas nacionales

En el caso de la prensa madrileña, las portadas abren con el triunfo del Real Madrid sobre el Benfica por 2 a 1. Marca decide titular “Vini invita a otra ronda”, haciendo hincapié en los dos tantos decisivos del brasileño para firmar el pase a octavos, mientras que As recuerda la polémica vivida durante la ida en el Estadio Da Luz para escribir “A octavos bailando” sobre una foto del ‘7’ blanco.

Por su parte, las portadas catalanas tienen el nexo común de las entrevistas. Mundo Deportivo aprovecha la semana de descanso del FC Barcelona para entrar en la casa de Eric García, central azulgrana, mientras Sport charla con un Dani Olmo que no duda en mostrar su ambición por ganar la Champions League.

Las cabeceras de este jueves 26 de febrero en la prensa internacional

Finalmente, en la prensa internacional, cada país hace un repaso a las eliminatorias de ‘playoffs’ de la Champions League. En Francia, el diario L’Equipe cita la célebre frase de Pierre Corneille “Sans Gloire” para tratar el triunfo del PSG sobre el Mónaco, que deja un resultado global de 5 a 4, tras el 2 a 3 reflejado en el Estadio Luis II.

En el caso de Italia, La Gazzetta dello Sport vive el lado feliz y también amargo de las eliminatorias. El Atalanta pudo superar al Borussia Dortmund con un gol en el minuto 98, mientras que la Juventus cayó a manos del Galatasaray.

Por último, en Portugal, el diario A Bola se centra en el Benfica, rival del Real Madrid donde destacan el gran partido de ‘Las Águilas’ aunque el tempraneo gol de Rafa Silva no sirviera finalmente para nada.