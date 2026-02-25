Real Madrid 2-1 Benfica. Vinicius enseña el camino de los octavos de Champions League

Se adelantó el cuadro luso con Rafa Silva en el 14. Empató Tchouaméni en el 16 con un gran gol desde la frontal del área. El VAR anuló el segundo de los de Arbeloa tras el fuera de juego de Güler. En el segundo tiempo, Vinicius hizo el 2-1 en el 80, poco después de que Asencio se retirase en camilla y con collarín

Real Madrid y Benfica volvían a verse las caras una semana después del polémico duelo que se disputó en tierras lusas. En ese partido, el Real Madrid se impuso por 0-1 pero todo fue mucho más allá que ese marcador. Prestianni insultó en términos racistas a Vinicius, el juego se detuvo y la UEFA le castigó de forma cautelar. Los lusos pidieron la anulación de la sanción pero la UEFA dijo 'no'. Además, a pocas horas del duelo de este miércoles, el Real Madrid se encontraba con la importante baja de Mbappé, en su lugar entró Gonzalo.

Rafa Silva pone los nervios y Tchouaméni la calma para el Real Madrid

Empezó el Benfica muy enchufado en los primeros minutos con varios acercamientos peligrosos y dando la sensación el conjunto de un Mourinho que hoy le tocó estar en la grada por sanción, de que tenía la fórmula para superar al Real Madrid.

Ese gol que confirmaba el buen arranque del Benfica llegó en el minuto 14. Rafa Silva remataba casi a placer un rechace de Courtois al centro de Pavlidis y posterior intento de despeje de Asencio. El Benfica se colocaba por delante e igualaba la eliminatoria ante el Real Madrid.

Pero el Real Madrid tiene a Tchouaméni en un momento muy dulce de la temporada y solo dos minutos después del gol del Benfica, espero un pase desde la banda derecha a la frontal del área lusa por parte de Fede Valverde para, con su pierna derecha y con un gran disparo, ponerla ajustada al poste derecho de la portería de los portugueses. El Real Madrid igualaba el partido y se volvía a poner por delante en la eliminatoria (2-1).

El VAR impide al Real Madrid poner tierra de por medio

El Real Madrid no terminaba de encontrarse cómodo pero con un Vinicius inspirado en la banda izquierda y un Fede Valverde que parece tener imán con la pelota, se encontró un gol en el 32. El uruguayo, con una asistencia magistral con la cabeza dentro del área, se la puso a Güler para que el turco la mandase al fondo de las mallas. Tras varios minutos de revisión, el VAR determinó que Güler había marcado en fuera de juego. De ahí al final del primer tiempo, Courtois tuvo tiempo de realizar una parada que evitó un nuevo gol del Benfica y el colegiado trató de calmar los caldeados ánimos con varias interrupciones para hablar con los jugadores.

El Real Madrid no quería más problemas en el segundo tiempo

El Real Madrid se aprovechó de la indecisión del Benfica en el arranque del segundo tiempo para tratar de encontrar un segundo gol que dejase la eliminatoria sentenciada. El Real Madrid lo buscó pero no lo encontró y ahí empezó a crecer el Benfica.

Rafa Silva amenaza al Real Madrid y Asencio se retira en camilla

Rafa Silva mandó un gran disparo que solo Asencio evitó que fuese a gol en el 59 y que golpeó en el larguero. El Benfica estaba dando un paso al frente y el ritmo del partido se frenó cuando Camavinga y Asencio chocaron. La jugada, después de varios minutos, terminó con la sustitución de ambos y con el central español sacado en camilla y con un collarín.

Ese enfriamiento del Benfica lo aprovechó Vinicius con un gran gol en carrera en el minuto 80 tras un fallo en defensa de los lusos. Vinicius hacía su segundo gol en una eliminatoria que se ponía 3-1 a favor de los blancos. Después del gol, el Benfica, con más corazón que cabeza, trató de recortar ventajas en el marcador y por lo tanto en el global. Ni el importante alargue de nueve minutos sirvió para que los lusos recortasen distancias en un choque en el que fueron de más a menos.