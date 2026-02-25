Un quinto que, contra pronóstico, podría valer oro: España aún pelea por la plaza extra en Champions

Con Inglaterra casi con una pedrea atada, Italia y Portugal aventajaban a España el martes, aunque las eliminaciones de Dortmund, Juventus y Benfica este miércoles alimentan el 'sorpasso'

El Real Betis, actual quinto clasificado de LaLiga, no pierde de vista la posibilidad de dar alcance a Villarreal CF (a nueve puntos ya tras ganar el partido aplazado contra el Levante UD) o Atlético de Madrid (a seis), aunque cualquier tropiezo convierte ese objetivo prácticamente en una quimera, pues los de arriba no aflojan. De todas formas, como apuntaban esta semana desde el vestuario hombres como Adrián San Miguel, "soñar en grande" es compatible con tener "los pies en el suelo", lo que se traduce en "asegurar la 5ª plaza".

Porque clubes como RC Celta, Athletic Club o CA Osasuna vienen apretando por abajo y, si bien terminar sexto puede acarrear el mismo premio si no hay un campeón vasco de la Copa del Rey (ir a la Europa League), podría repetirse el hito del curso pasado, cuando hubo un representante más de España en la Champions League. Porque este miércoles se ha fraguado un 'sorpasso' en la lucha por acompañar a una Inglaterra con los deberes casi hechos ya a saborear esa pedrea para la máxima competición continental.

De esta forma, si el martes quedó eliminado contra pronóstico el Inter de Milán pese a jugar la vuelta de dieciseisavos en casa ante el Bodo/Glimt, avanzando también el Atlético de Madrid frente al Brujas, el Atalanta ha remontado su eliminatoria contra el Bayer Leverkusen y el Real Madrid hecho bueno su triunfo en Lisboa contra el Benfica, con lo que LaLiga, que reforzará su candidatura si el RC Celta pasa este jueves ante el PAOK en la UEL, gana enteros junto a la Primeira Liga en detrimento de la Bundesliga, por lo que todo se resolverá muy al final.

La Juventus, que había caído en Estambul 5-2, logró con un 3-0 y un jugador menos casi todo el segundo tiempo forzar la prórroga en su estadio, desperdiciando Zhegrova una gran ocasión en el 94 para completar el milagro, aunque Eren Elmali no llegó por poco para apuntillar un 3-1 que habría sido definitivo cerca del descanso de la fase extra. Lo logró Osimhen en el 105+2, certificando otro adiós transalpino pese al asedio albinegro al final. Incluso, Yilmaz hizo más sangre. Ahora, España se coloca tercera, a menos de cuatro décimas ya que Alemania.

Mouriño: "Nuestros competidores por la Champions son muy buenos"

El Villarreal CF, tercer clasificado de LaLiga con 51 puntos, visita este sábado 28 de febrero a las 16:15 horas al líder, el FC Barcelona, que le saca diez, con la firme intención de afianzarse en los puestos de Champions League, dos de cuyos cupos serán de culés y madridistas. A este respecto, el central y lateral Santiago Mouriño se refería a los objetivos castellonenses: "Debemos alejarnos del quinto, pero también mirar hacia arriba, acercarnos al Barcelona y seguir peleando. Ir partido a partido. Todavía no hacemos cuentas, no es momento para ello. Somos fuertes en casa y lo debemos seguir siendo para llegar a Champions. También debemos sumar fuera de casa e intentar ganar todo lo que se pueda, que nuestros competidores son muy buenos".