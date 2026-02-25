Amor y Odio en El Gran Derbi: el Real Betis tiene más seguidores que el Sevilla FC y en Nervión simpatizan más con el eterno rival que en Heliópolis

Según la sorprendente encuesta, una supuesta mayoría de los aficionados blanquirrojos se harían verdiblancos si su equipo desapareciera; aunque, a la inversa, los heliopolitanos preferían ser del Real Madrid o del Atlético. El equipo de Eduardo Dato es el más odiado por la afición de La Palmera, que sólo es la tercera menos simpática entre sus eternos rivales

En la capital de Andalucía cuentan las horas para el apasionante duelo en el Estadio de La Cartuja que enfrentará al Real Betis y al Sevilla FC, en algo que es mucho más que un simple partido de fútbol de la jornada 26 en LaLiga EA Sports. Medio mundo pondrá sus ojos en El Gran Derbi que divide en dos mitades a la ciudad hispalense, aunque no son mitades exactas. Al menos eso es lo que apuntan los resultados de un estudio sociológico que sorprende al asegurar que los aficionados blanquirrojos se harían verdiblancos si su equipo desapareciera, aunque, a la inversa, los heliopolitanos preferían ser del Real Madrid o del Atlético antes que apoyar a los nervionenses.

El estudio se titula 'Amor y Odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera' y se trata de "una radiografía de las filias y fobias de los hinchas españoles de los 20 equipos que compiten en Primera división". Tras realizar más de 1.000 entrevistas a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años en toda la geografía nacional, los resultados dibujan cómo es la España futbolera y definen, en concreto, El Gran Derbi sevillano.

Los aficionados del Real Betis detestan más al Sevilla FC que a la inversa

Entre las conclusiones obtenidas, este estudio viene a probar que el sevillista cae peor al aficionado del Real Betis de lo que lo hace el bético en la hinchada del Sevilla FC. "Cuando los encuestados eran preguntados por '¿Qué equipo borrarías del mapa?', los béticos no tenían duda: el 47% señalaba al Sevilla, por delante del Barcelona (24%) y del Real Madrid (18%). Sin embargo, cuando esta pregunta se les hacía a los sevillistas, el Betis no era la primera opción que borrarían del planeta, sino la tercera, ya que preferirían disolver antes al Madrid (43%) y Barça (20%) que a los verdiblancos (18%)", explica la empresa Betfair, encargada del estudio.

En la misma línea, a la pregunta de '¿Qué afición te parece la más insoportable?', los aficionados del conjunto de las trece barras señalan claramente la del Sevilla FC, elegida por un 47 por ciento de los participantes; mientras que los seguidores del equipo de Eduardo Dato sí indican esta vez a la del Betis como la que más le enerva, aunque lo hace con un porcentaje más reducido, un 38%, asegura el detallado comunicado remitido a ESTADIO Deportivo por la empresa encuestadora en plena semana de derbi.

¿De qué equipo te harías si el Betis o el Sevilla desapareciesen? Cambio de chaqueta en Nervión

A la cuestión '¿De qué equipo te harías si el tuyo desapareciese?', los aficionados del Sevilla FC escogen, sorprendentemente, al Real Betis como la primera opción, con un 18%; por delante del FC Barcelona y del Athletic Club que son la segunda y tercera alternativa respectivamente con un 15% en ambos casos. Por su parte, entre los hinchas del Real Betis sólo el 8% escogería hacerse del otro equipo de la ciudad, en la tercera opción por detrás del Real Madrid (24%) y del Atlético de Madrid (19%).

En Andalucía hay más madridistas que béticos y el mismo número de sevillistas que de culés

Otro resultado no menos sorprendente de esta encuesta es la que apunta a que el equipo más querido por los andaluces es el Real Madrid (29%), con el Real Betis teniéndose que conformar con el segundo puesto, con un 25%. Peor aún es lo del Sevilla FC, tercer favorito en la región pero empatado con el FC Barcelona con un 19% de los votos. En cuanto al equipo más odiado, los andaluces señalan primero al Barça (36%) y luego al Real Madrid (27%), con el Sevilla como tercera opción (15%). Sólo el 4% de los andaluces tiene animadversión por el Betis.

¿Con qué afición te identificas más aunque no compartas colores?

Según reza el estudio, cuando a los aficionados del Sevilla se les pregunta '¿Con qué afición te identificas, aunque no compartas colores?', el 18% escoge la del Betis como segunda alternativa, por detrás de la del Athletic (20%). El sentimiento no es recíproco: apenas un 3% de los hinchas verdiblancos dice tener algún tipo de apego por los blanquirrojos.

Antes, declaran afinidad con el Atlético (21%), el Real Madrid (16%), el Valencia CF (8%), el Elche CF (8%), el Rayo Vallecano (6%), CA Osasuna, Villarreal CF, Real Sociedad y Real Oviedo (5%). Al margen de todos estos datos, el campo dirimirá quién sonríe y a quién le toca agachar la cabeza. Desde luego, la Inteligencia Artificial da como favoritos al Real Betis.