Lekue se ofrece al Athletic para renovar: "Si el club entiende que con un año más voy a seguir aportando, encantado”

El lateral asume su rol en el equipo rojiblanco y descarta colgar las botas, pues asegura sentirse "muy bien físicamente". Su prioridad pasa por seguir en el conjunto bilbaíno, a la espera de una oferta desde Ibaigane

Cuatro son los jugadores del Athletic que acaban contrato a final de temporada, si bien en el caso de Alejandro Rego el club tiene la opción unilateral de prolongar su vinculación por dos campañas más. Junto al joven mediocentro, también enfilan sus últimos meses de rojiblanco, si no media renovación, el sancionado Yeray, que en el abril pondrá fin a su calvario; el veterano Yuri, quien ya ha desvelado que está meditando colgar las botas; e Iñigo Lekue, que al contrario que su compañero se ve con cuerda para rato a sus 32 años.

Los números de Iñigo Lekue

El polivalente defensor de Deusto es el lateral específico menos utilizado por Ernesto Valverde. En concreto, ha participado en 16 encuentros en los que suma 1.064 minutos. Pero a pesar de ese rol secundario, se siente "satisfecho" con su aportación y dispuesto a continuar si desde Ibaigane apuestan por ello. “Me encuentro bien, sé que aporto al equipo y espero seguir así, que dentro de la competencia nos haga ser mejores. Intentaré dar siempre lo máximo para poder ayudar al equipo y si el club entiende que con un año más voy a seguir aportando, encantado", aseguró en Cope Bilbao.

De momento, Lekue, que renovó por una sola campaña el pasado año, no tiene noticias al respecto, pero lejos de mostrarse preocupado por su futuro se centra en el "día a día", descartando eso sí la retirada. “No, no, igual mañana digo otra cosa, a final de temporada lo podré decir con mayor claridad. Ahora quiero estar centrado en esta semana en el Rayo Vallecano, que podemos dar un salto en la clasificación, y ya se verá, me encuentro muy bien físicamente”, insistió.

Pide paciencia con Areso

Por otro lado, Lekue, que ha sido titular en cinco encuentros entre enero y febrero y ha actuado tanto de lateral diestro como en la izquierda y hasta de central, se mostró comprensivo conla situación de Jesús Areso. El ex de Osasuna es su mayor competidor en el flanco derecho, pero no está respondiendo a las expectativas que generó su fichaje.

"En Bilbao, la afición y el entorno exigen mucho y a Jesús le están exigiendo, es un año un poco difícil para todos. Le está pasando igual que a mí y que a todos los compañeros, que está siendo una temporada de altibajos. Es cuestión de seguir trabajando y adaptarse”, señaló sobre su compañero.

Los errores de una dura temporada

Además, en cuanto a la irregular marcha del equipo, el zaguero rojiblanco desveló que Ernesto Valverde ya les advirtió a comienzos de curso de que no sería sencillo repetir el nivel de la pasada campaña. "Ya nos había dicho que iba a ser un año complicado y que teníamos que enfocarnos en conseguir los 42 puntos. Lo importante es que nosotros no dudemos. Cuando todo va bien, lo celebramos juntos, pero cuando va mal, todos nos señalan", señaló.

Ahora, después de tres victorias consecutivas en LaLiga, las aguas bajan menos revueltas por San Mamés. Pero Lekue pide no aflojar y analiza los errores cometidos. "No podemos conceder tanto a balón parado y en jugadas que podríamos haber evitado, hay que seguir con este juego de ataque y de generar ocasiones de gol. Quizá durante gran parte de la temporada nos ha costado generar y tener esa mejoría en las dos áreas con lo que es muy difícil hacer gol", sentenció.