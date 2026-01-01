El Athletic Club da el pistoletazo de salida al año con cuentas pendientes: Valverde, Yuri Berchiche, Lekue, Yeray y Rego

El Athletic Club afronta el año con 5 renovaciones pendientes. la de Valverde ocupa un papel protagonista frente al resto, mientras que la sanción a Yeray Álvarez retrasa el acuerdo más de lo deseado

El 2025 ya es historia en el Athletic Club que brinda por un 2026 cargado de ilusiones y alegrías para sus aficionados. La plantilla rojiblanca, tocada anímicamente por los resultados cosechados en las últimas jornadas, encara el año nuevo con el propósito de darle la vuelta a una situación poco favorable para el club. Precisamente, el 2026, a parte de trabajoso sobre el terreno de juego, también apunta a serlo en los despachos. Hasta 5 figuras del club cumplen contrato en junio y podrían abandonar el cuadro rojiblanco. Valverde, Yuri Berchiche, Lekue, Yeray y Rego son las tareas pendiente del Athletic Club para este año que ya ha dado el pistoletazo de salida.

La primera tarea del Athletic Club que hay apuntada en la lista del 2026 es la renovación de Ernesto Valverde

Los despachos del Athletic Club están hasta arriba para comenzar un año que promete, y mucho, para la directiva del club rojiblanco. La primera tarea que hay apuntada en la lista del 2026 es la renovación de Ernesto Valverde. El técnico del cuadro vasco finaliza contrato en 2026 y a día de hoy sigue sin haber un acuerdo con el 'Txingurri' para que siga al frente del equipo. La intención del club es renovarlo y, aunque Valverde también ha dado muestras de querer seguir en el Athletic, opta por avanzar con prudencia de cara a un futuro que se resolverá en los próximos meses. Los resultados en esta campaña han empañado y retrasado el proceso, aunque el vestuario ha dejado claro que están al lado del técnico. "Estamos al mil por mil con él. Su aval habla por sí solo con todo lo que ha conseguido en el club y no es justo por el bache que estamos pasando. Hay veces que hay que tocar fondo para volver a brillar", destacaba recientemente Iñaki Williams, capitán del Athletic.

Los casos de Yuri, Lekue, Yeray y Rego en el Athletic Club

En cuanto a la plantilla, cuatro son los nombres que acaban contrato con el Athletic Club en junio y que desde ya son libres para negociar un acuerdo con otro club. El caso que más duda genera, no por rendimiento, si no por edad, es el de Yuri. El lateral es una figura crucial en los planes de Valverde, pero a sus 35 años, las lesiones empiezan a hacer mella en el rendimiento del futbolista que llegó a asegurar que "mi ciclo se va acabando y lo que me preocupa es aportar. Si no es así, seré el primero en levantar la mano". Los siguientes en la lista son Lekue, Yeray Álvarez y Rego. El deseo del lateral es renovar por el Athletic, que ha usado al defensor como parche tras una planificación de plantilla que se ha quedado corta. Con Rego, el Athletic Club no tiene prisa puesto que tiene la posibilidad de prorrogar 2 años más su contrato, aunque la idea es hacerle uno más acorde a sus actual rol en el equipo. Por último, el caso de Yeray Álvarez es el más comprometido, puesto que el jugador sigue sancionado por la UEFA a causa del dopaje y hasta el 2 de febrero no podrá reencontrarse con el grupo tras 7 meses sin jugar ni entrenar.