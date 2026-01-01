Los tiempos que maneja el Athletic para la salida de Urko Izeta en el mercado de enero

El delantero, que no cuenta para Ernesto Valverde, solo saldrá de forma inmediata si algún club llega o se acerca a los dos millones de euros en los que ha sido tasado. Si finalmente sale cedido, la operación podría dilatarse hasta los últimos días del mercado

Aunque la pasada campaña sorprendió con el fichaje de Maroan Sannadi, el Athletic Club no suele recurrir al mercado de enero y tampoco lo hará salvo sorpresa este año. Pero sí hay un movimiento ya decidido aunque sin fecha de ejecución: la salida de Urko Izeta. El club bilbaíno no quiso dejar marchar libre al delantero en verano, tras su gran temporada como cedido en el Mirandés, y activó la cláusula que le permitía renovar su contrato por dos años más, hasta 2027. Pero unos meses han bastado para asumir que dicha decisión ha resultado fallida, pues el de Aia apenas cuenta para Ernesto Valverde.

Los números de Urko Izeta

Pese a la lesión de Sannadi, al que se espera de vuelta dentro de un mes, el 'Txingurri' solo ha utilizado al ariete guipuzcoano en 52 minutos repartidos en 6 partidos en LaLiga, si bien en su última aparición ante el Celta de Vigo ofreció buenas sensaciones e incluso rozó el gol con un remate a la madera. También en la Copa del Rey, en la que fue titular ante el Ourense, se le vio implicado y con ganas. "Ha estado muy bien, tenía ganas de que participara con más tiempo. Cada día entrena bien y lo podemos aprovechar”, señaló incluso el técnico rojiblanco tras la sufrida clasificación ante el conjunto gallego.

Pero la realidad es que Valverde, que ya lo dejó fuera de la lista para la Champions, le ha abierto la puerta de par en par a Urko Izeta, teniendo por delante en sus preferencias a Guruzeta, Iñaki Williams e incluso Berenguer. En Ibaigane están convencidos de que la operación se dará a lo largo de este mes. Pero solo se cerrará de forma inmediata si llega un club y pone sobre la mesa una oferta de traspaso que llegue o se acerque a los dos millones de euros en los que ha sido tasado el jugador.

Muchos equipos interesados, pero solo en la cesión de momento

De momento, sin embargo, esa propuesta no aparece. La nómina de equipos de Segunda división que andan tras su pasos resulta interminable: Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza, Racing de Santander, Mirandés, Valladolid, Almería y Las Palmas, que parecía haber tomado la delantera. Ninguno de ellos, no obstante, baraja por ahora comprar el pase de Urko Izeta de forma definitiva.

Tampoco en Primera, donde está en la agenda de Oviedo y Alavés, han dado por ahora el paso que esperan en San Mamés. Todos los interesados pretenden inicialmente hacerse con una cesión. Pero en ese caso, según informa Marca, el Athletic no va a dar luz verde a su salida de forma rápida. Al contrario, todo apunta a que apurará hasta la recta final del mercado para evaluar todas las posibilidades y elegir entre ellas, priorizando aquellas que planteen una cesión con opción de compra por encima de un préstamo simple.

La postura de Urko Izeta ante su salida del Athletic

Mientras tanto, Urko Izeta también se encuentra estudiando todas las llamadas que recibe para comunicarle al Athletic sus preferencias. Asume que lo mejor es buscar oportunidades en otro destino. Pero si no llega una oferta que le convenza y decide quedarse hasta final de temporada, el club tampoco lo presionará y Valverde no tendrá problemas en mantenerlo a sus órdenes.