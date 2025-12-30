Urko Izeta también tiene 'novias' en Primera

El Oviedo y el Alavés, que buscan reforzar su delantera en este mercado de enero, son los dos clubes de LaLiga en Primera división que más interés han demostrado por hacerse con el solicitado delantero del Athletic Club Urko Izeta

Como bien viene detallando ESTADIO Deportivo, el delantero del Athletic Club Urko Izeta se ha convertido en uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de enero en Segunda división, donde en torno a una decena de clubes tratan de echarle el lazo.

Mientras que la UD Las Palmas pretende hacer valer su posición en la tabla clasificatoria, ocupando actualmente un puesto con derecho a ascenso directo a Primera, a la hora de acercarse al futbolista y al Athletic Club, son muchos otros los clubes que también han llamado a la puerta de los leones: Granada, Sporting, Cultural Leonesa o Mirandés, donde el curso pasado consiguió firmar 15 tantos y cuatro asistencias durante su cesión.

Equipos como el Valladolid también se han sumado a una puja a la que también están muy pendiente clubes como el Almería, que al mismo tiempo negocia con Morcillo, el Deportivo de La Coruña, el Zaragoza o el Racing, que tienen bastante complicado alcanzar los dos millones de euros en los que el Athletic Club ha tasado al futbolista, incluso previa cesión con obligación de compra a final de curso.

Urko Izeta no sólo tiene ‘novias’ en LaLiga Hypermotion

Habiendo disputado tan sólo 121 minutos en siete encuentros, Ernesto Valverde ya le ha demostrado en esta primera mitad de la temporada que no cuenta con él. Pese a ello, en el Atheltic Club no hay prisas al respecto, pues aun queda todo el mercado de fichajes por delante y los bilbaínos, además, tendrán un mes de enero bastante comprometido, con LaLiga, Supercopa de España y los octavos de Copa del Rey. Es decir, oportunidades para analizar su futuro tendrá de sobra Urko Izeta, quien también maneja propuestas de Primera división.

Por un lado, el Oviedo, que trata de reforzar su ataque de cara a la segunda mitad del curso en un intento a la desesperada de conseguir salvar los muebles tras haberse asentado como un claro candidato al descenso este año. Son varios los refuerzos que tantean en el Carlos Tartiere, donde también han manejado el nombre del bético Pablo García.

Junto a los ovetenses, otra opción que tiene sobre la mesa Izeta es la del Alavés, equipo que convence al delantero por su proximidad e idiosincrasia. Las prioridades de Coudet para el mercado de enero son reforzar la retaguardia y la vanguardia, especialmente después de que Coudet tuviera una situación de tensión con Diarra y Mariano Díaz, quienes abandonaron la sesión tras comprobar que no estarían entre los titulares en Copa ante el Sevilla. Un desplante que Coudet no permite, apartándolo también ante Osasuna en LaLiga.