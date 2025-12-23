Nuevo revés para Urko Izeta en el Athletic con media Segunda división llamando a su puerta

El delantero rojiblanco parecía estar dándole poco a poco la vuelta a su situación, recibiendo incluso los elogios de Ernesto Valverde, pero en el último partido del año ante el Espanyol volvió a quedarse sin minutos pese a las necesidades ofensivas del equipo

El Athletic cerró el año con un duro revés en San Mamés ante un rival directo como el Espanyol. La remontada perica (1-2) deja a los rojiblancos a cinco puntos de Europa, pero con un partido más disputado que el resto de sus rivales en esa pelea. Resulta evidente que el equipo no está rindiendo como se esperaba, pero tampoco se esperan sorpresas en enero. "En el único mercado que pensamos es en el de la cenas de navidad... Estoy contento del equipo que tengo. Con estos jugadores, si estamos todos, somos un equipo potente", advirtió al respecto Ernesto Valverde en la previa del duelo del pasado lunes en la Catedral.

El renacer frustrado de Urko Izeta

No obstante, sí que podría haber novedades en el capítulo de salidas, con el nombre de Urko Izeta en la mente de todos. El delantero, que no fue inscrito en la Champions por un error de cálculo del Athletic, parecía ir dándole poco a poco la vuelta a su frustrante situación. Aunque fuese muy al final, venía de participar en tres de los cuatro últimos encuentros en LaLiga, protagonizando una actuación más que notable en los 10 minutos de los que dispuso ante el Celta de Vigo, con un remate al palo incluido. Luego aprovechó su titularidad en la Copa del Rey ante el Ourense para volver a reivindicarse, siendo por momentos el más activo en el maltrecho césped de O Couto, lo que le hizo ganarse los elogios del 'Txingurri'.

Los elogios de Ernesto Valverde

“Ha estado muy bien, tenía ganas de que participara con más tiempo. Cada día entrena bien y lo podemos aprovechar”, avanzó el técnico cacereño, dejando entrever un nuevo rol para el ariete de Aia. Sin embargo, ante el Espanyol, pese a ir perdiendo desde el inicio de la segunda mitad, volvió a olvidar de él. En su lugar, volvió a recurrir a Guruzeta, al que ha defendido tras sus fallos, y tiró también de Unai Gómez y Robert Navarro como recursos ofensivos. Mientras, Izeta volvió a ver un nuevo partido completo desde el banquillo, y ya van unos cuantos.

Los números de Urko Izeta

En total, en LaLiga apenas suma 52 minutos repartidos en seis encuentros, siendo la mayoría de sus participaciones poco menos que testimoniales. Después su fructífera cesión en el Mirandés, donde firmó 15 goles, el Athletic no quiso dejarlo escapar y decidió renovarlo por dos años más. Pero desde primera hora el ex del Eibar sabía que no lo tendría fácil. Pese a todo, apostó por quedarse, aunque no le faltaron ofertas. Pero la constatación de su realidad en el último partido del año le podría hacer cambiar de opinión de cara al mercado de enero.

La larga lista de pretendientes

A sus 26 años, Urko Izeta volverá a ser uno de los delanteros más codiciados en Segunda división. Es ahí donde acumula pretendientes de todos los colores, tanto de la zona baja como entre aquellos que pelean por el ascenso. Deportivo de La Coruña, Sporting de Gijón, Cádiz, Granada, Cultural Leonesa, Zaragoza o el propio Mirandés ya han tomado posiciones, unos con más fuerza que otros.

Sin embargo, no es descabellado pensar que el guipuzcoano, llegado el caso, apure hasta bien entrado el mercado para encontrar algo en Primera división, donde meses atrás fue relacionado con Oviedo y Alavés, apareciendo también en la órbita del Olympiacos de José Luis Mendilibar.