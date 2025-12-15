Urko Izeta se carga el relato de Ernesto Valverde en el Athletic Club

Izeta dispuso de 10 minutos frente al celta y fue el jugador más destacado en ataque del Athletic Club. la mala suerte se cebó con el delantero que envió un balón al palo. Su lucha y entrega hicieron que el público rojiblanco esté de su lado y exigen a Ernesto Valverde más protagonismo para el deseo de media Segunda división

El Athletic Club, con la derrota en LaLiga ante el Celta de Vigo, sigue generando muchas dudas en una temporada dónde el gran señalado es Ernesto Valverde. El técnico rojiblanco no está sabiendo dar con la tecla en este curso y las críticas van en aumento con decisiones que, en un principio, parecen no tener ni pies ni cabeza. La más clara y la que más debate genera actualmente en el entorno del Athletic Club incumbe a Urko Izeta, que no está contando con el protagonismo esperado en los planes del 'Txingurri' tras ser un referente del gol en la pasada campaña en Segunda división.

Su nivel y sus números le hicieron ganarse un hueco en la plantilla, pero el entrenador, hasta el momento, apenas ha contado con su presencia. Frente al Celta, con el marcador en contra, el técnico rojiblanco le dio 10 minutos. Su entrega y su lucha hicieron que se ganase el apoyo de la afición. Además, el atacante estrelló un balón en el travesaño nada más saltar al terreno de juego, siendo el jugador que más peligro creó del Athletic Club. De este modo, Izeta se carga el relato de Ernesto Valverde y pide paso en la delantera bilbaína.

Izeta aprovecha sus pocos minutos en el Athletic

Con el marcador en contra y el Athletic Club apretando, en el minuto 82, Izeta dispuso de una ocasión para recortar la distancia. El atacante luchó dentro del área y se hizo hueco para sacar un trallazo que se estampó en la madera y que bien pudo cambiar el desenlace del partido. El futbolista estuvo participativo aprovechando los pocos minutos que Valverde le concede, algo inentendible viendo el nivel goleador de los delanteros del conjunto vasco esta temporada.

El futbolista, con su tiempo sobre el césped, se ganó el apoyo de la afición que espera ver al canterano rojiblanco con más frecuencia en los planes de Ernesto Valverde, que lamentó el balón al palo que mandó Izeta. "Incluso en la jugada del palo hemos podido, quedaban diez minutos más el añadido. Al final se te hacen trece o catorce minutos que puedes tener de margen para marcar. Parecía que todo se te pone de espaldas, pero bueno, eso también puede suceder y hay que plantarle cara", lamentaba Valverde.

La lesión de Maroan Sannadi y la implicación de Izeta en los planes de Valverde

Con la lesión de Maroan Sannadi, Izeta esperaba contar con más participación en los planes de Ernesto Valverde, pero nada más lejos de la realidad. En lo que va de temporada, el atacante vasco suma 58 minutos jugados en 17 jornadas disputadas. El mercado de fichajes, con media Segunda división tras él, se antoja como una oportunidad de oro para seguir creciendo lejos del Athletic y sumar minutos. La vuelta de Maroan Sannadi solapará aún más al delantero que tendrá que decidir su futuro en el próximo mes.