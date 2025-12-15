Otra baja más para el Athletic en defensa: cae Yuri

El lateral izquierdo se tuvo que marchar del partido que el equipo que entrena Ernesto Valverde disputó contra el RC Celta este pasado fin de semana por culpa de unos problemas musculares

Malas noticias para el Athletic Club ya que el equipo que entrena Ernesto Valverde ha anunciado que Yuri Berchiche sufre una lesión que le hace ser duda de cara a los dos partidos que faltan por jugar en este final de año 2025. El lateral izquierdo del club vasco se tuvo que marchar del partido disputado contra el RC Celta, que acabó con derrota del Athletic Club por 2-0, en el minuto 51 por culpa de unos problemas físicos.

El Athletic Club ha comunicado que su futbolista, Yuri Berchiche, sufre una lesión en la musculatura isquisural de su pierna derecha la cual se produjo en el partido de LaLiga disputado contra el RC Celta este pasado fin de semana. El Athletic Club no se pilla los dedos y afirma que el lateral izquierdo queda pendiente de evolución y que, por tanto, es duda para los dos partidos que tiene que disputar el equipo que entrena Ernesto Valverde en este fin de año 2025.

El Athletic Club tiene que disputar un partido de Copa del Rey contra el Ourense CF, correspondiente a la tercera ronda del torneo copero, y otro de LaLiga frente al RCD Espanyol. Para ambos, Yuri Berchiche es seria duda. En caso de no estar disponible, Adama Boiro, su sustituto habitual en la posición de lateral izquierdo, tendrá la oportunidad de demostrar su valía.

La baja de Yuri Berchiche es otro contratiempo más para el Athletic Club en defensa, ya que no están disponibles varios jugadores en esa zona del terreno de juego por diferentes motivos. A ello se le une que Yuri es un titular indiscutible para Ernesto Valverde.

Al Athletic Club se le acumulan los problemas en defensa

Al Athletic Club se le acumulan los problemas en defensa. En estos momentos no cuenta con Aymeric Laporte y Unai Egiluz, que están lesionados. Tampoco con Yeray Álvarez, que está sancionado por dar positivo en un control antidopaje durante la temporada pasada. A ello se le une que en el próximo partido contra el RCD Espanyol no podrá jugar Dani Vivian que está sancionado por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Yuri ha sido usado por Ernesto Valverde como central de urgencia en el Athletic Club, pero en caso de que no se recupere el lateral izquierdo, el técnico tendrá que buscar una nueva solución en la posición de central para el siguiente encuentro de LaLiga. De hecho, el Athletic Club de cara al partido de LaLiga contra el RCD Espanyol sólo tiene disponible a Aitor Paredes como único central de la primera plantilla.