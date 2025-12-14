"Golpe duro" de Nico Williams al Athletic Club y, en especial, a Ernesto Valverde

La estrella del Athletic Club dispuso de un penalti, a falta de 25 minutos para el final, para recortar distancias en el marcador. Iñaki le cedió la pena máxima, pero Nico Williams no fue capaz de acertar y Radu, portero del Celta, le ganó la batalla. El fallo dejó hundido al cuadro de Ernesto Valverde que no supo reponerse del "duro golpe"

El Athletic Club, a pesar de los buenos últimos dos resultados cosechados, volvió a la senda de la derrota ante un Celta que superó, durante todo el encuentro, al equipo de Ernesto Valverde. Los rojiblancos han sido los primeros en no puntuar en Balaídos esta temporada, aunque bien pudieron haberlo logrado de no ser por el penalti fallado por Nico Williams. Con 0-2 en el marcador, y más de 25 minutos por delante para el final del partido, el Athletic tuvo la oportunidad de recortar distancia desde los once metros, pero lo pena máxima ejecutada por Nico Williams la atajó Radu. El fallo hundió a los visitantes y supuso un "golpe duro", según Valverde, para el estado anímico del Athletic y del propio técnico.

El penalti fallado de Nico Williams en el Celta de Vigo - Athletic Club

Corría el minuto 62 de partido cuando el Athletic Club iba 0-2 por debajo en el marcador. El segundo gol del Celta dejó tocados a los rojiblancos, pero un error de Carreira, cometiendo penalti sobre Iñaki Williams, volvió a meter en el partido a los vascos. El mayor de los hermanos agarró el balón en su vuelta a los terrenos de juego, pero, como si de una escena familiar en el parque se tratase, el pequeño de los Williams le pidió al primogénito si le cedía la pena máxima. Iñaki no dudó y le pasó el balón a la estrella del equipo. El internacional español cogió el balón, lo puso en el punto de penalti y dio pasos hacia atrás. Con el silbido del árbitro, Nico se lanzó sobre el balón impactando con su pie derecho. El penalti salió centrado, raso y sin apenas fuerza, siendo un caramelito para Radu que atajó sin muchos problemas.

Ernesto Valverde sobre el error de Nico Williams: "Ha sido un golpe duro"

El penalti fallado por Nico Williams supuso un "duro golpe" para el Athletic Club y Ernesto Valverde, que así lo reiteró en rueda de prensa. "Desde el punto de vista anímico sí ha sido un golpe duro porque quedaba tiempo, era ponernos a una distancia de un gol", dictamino el técnico rojiblanco en la rueda de prensa posterior al choque contra el Celta. "Parecía que todo se te pone de espaldas, pero bueno, eso también puede suceder y hay que plantarle cara", sentenciaba Ernesto Valverde que no se pronunció acerca de los lanzadores establecidos, aunque por lo visto en el campo todo apunta a que Iñaki Williams era el encargado de chutar. Ya, en el anterior curso, los vasco mostraron debilidad desde los once metros, protagonizando una lista extensa de fallos desde el punto de penalti y probando con diferentes lanzadores a lo largo de la campaña.