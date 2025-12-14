Celta 2-0 Athletic: Papá Giráldez regala una victoria en la última cita de Balaídos

Los cambios del técnico del Celta al descanso decidieron el partido, obsequiando a su grada con la primera victoria en LaLiga en casa esta temporada antes de la llegada de Papá Noel

Claudio Giráldez ha cambiado la cara a este Celta, un Celta que tardó en arrancar en LaLiga pero que con el triunfo de hoy aúpa al equipo hasta la octava posición asomándose a puestos europeos. No viste de celeste pero es el Papá Noel de todo el celtismo.

La afición del Celta tuvo que esperar hasta el último partido del año en Balaídos para ver el primer triunfo de su equipo en casa en LaLiga pero mereció la pena aunque para ellos además tuvieron que aguantar hasta la segund parte, donde los cambios de Claudio Giráldez fueron decisivos con la entrada de El-Abdellaoui.

El joven atacante noruego, internacional con las inferiores de Marruecos, fue el autor del segundo gol, aunque antes fue Williot Swedberg, que ya hizo un doblete en el Santiago Bernabéu, quien rompió la igualdad aprovechando un centro a bote pronto de Javi Rueda. No acertó a rematar Iago Aspas pero el sueco llegó por detrás para meter la cabeza y batir a Unai Simón a los tres minutos de la reanudación.

Minutos para olvidar del Athletic

Pudo El-Abdellaoui hacer el segundo antes, pero el jugador de Celta cruzaba demasiado su disparo ante Unai Simón, pero una nueva mala noticia llegaría con la lesión de Yuri. Avisaba Valverde en la previa que debían medir mucho los minutos del lateral, pues a sus 35 años la recuperación entre partido y partido no era igual de rápida pero hoy volvió a ser titular y se rompió a los 50 minutos de partido. Para colmo de males, Vivian regalaba con un mal despeja el balón a El-Abdelladoui que se plantaba ante Simón y lo batía por alto para hacer el 2-0.

El horroroso penalti ejecutado por Nico Williams

Pese a todo, el Athletic tuvo la oportunidad de meterse en el partido después de que Iñaki Williams, que había entrado en el descanso, fuera derriba por Carreira dentro del área. El mayor de los Williams iba a tirar el penalti pero se lo pidió su hermano, y se lo cedió. Sonrisa nerviosa del '10' antes de tirar el penalti que denotaba cierto nerviosismo o no tener muy claro dónde poner la pelota, tanto como que para que lo lanzara horrorosamente mal, blandito, raso y centrado, casi a las manos de un Radu que aguantó y tan sólo tuvo que seguir la trayectoria del balón.

Respiraba el Celta, que defendía con orden ante un Athletic que no encontraba la forma esta tarde de batir la portería de Radu. Estuvo a punto de hacerlo Izeta, que entró en el tramo final pero su remate se estrelló en la parte posterior del poste y la madera lo escupió hacia fuera.

Sin embargo, el partido dejaría una mala noticia más para Valverde. Dani Vivian veía la quinta amarilla, por lo que se perderá el próximo partido ante el Espanyol, para el que el 'Txingurri' vuelve a tener solo un central disponible ya que Laporte y Egiluz están lesionados y además la solución de urgencia ante el PSG, Yuri, también ha caído lesionado en Balaídos.

El partido de Balaídos corta las buenas sensaciones que venían acumulando los hombres de Valverde ante un Celta que encadena otra victoria para auparse hasta el octavo puesto y asomarse a las posiciones europeas.

- Ficha técnica:

Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Carreira, min.61), Hugo Sotelo (Moriba, min.61), Miguel Román, Mingueza; Aspas (Hugo Álvarez, min.79), Williot (Borja Iglesias, min.75) y Jutglá (Jones El-Abdellaoui, min.46).

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri (Adama Boiro, min.51); Ruiz De Galarreta, Jauregizar; Berenguer (Ibón Sánchez, min.46), Sancet (Iñaki Williams, min.46), Nico Williams (Nico Serrrano, min.75); y Guruzeta (Izeta, min.79).

Goles: 1-0 (48') Williot Swedberg; 2-0 (55') Jones El-Abdellaoui.

Árbitro: Alejandro José Hernández (Comité Canario). Amonestó a Jutglá (min.45), Aspas (min.77) por parte del Celta, y a Iñaki Williams (min.66) y Vivian (min.87) por parte del Athletic.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.505 espectadores.