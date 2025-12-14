El nuevo entrenador del Real Oviedo podría estar en Segunda división

El cuadro carbayón, tras confirmar el despido de Luis Carrión este mismo domingo, habría puesto sus miras en el técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada

El Real Oviedo no ha aguantado más la situación que era insostenible desde hace varias semanas con Luis Carrión. El técnico, que llegó el pasado mes de octubre en sustitución de Paunovic, ha sido incapaz de sumar un triunfo en siete jornadas de Liga y una ronda de Copa del Rey. Con estos números la continuidad de Luis Carrión, más si cabe tras la debacle de este domingo ante el Sevilla (perdió 4-0) parecía casi imposible. Con la salida de Luis Carrión, los nombres para hacerse cargo del Real Oviedo no han tardado en salir y uno de esos candidatos no deja de sorprender.

Guillermo Almada, un técnico que gusta en el Real Oviedo

Según ha informado este mismo domingo el diario La Nueva España, el Real Oviedo estaría decidiendo cuál es su nuevo entrenador desde México, país en el que reside su actual dueño, Jesús Martínez, dueño también del grupo Pachuca. En esta tesitura, desde el país azteca se habría pensado en Guillermo Almada, técnico del Real Valladolid en la actualidad y que pelea por llevar a los pucelanos de vuelta a Primera desde LaLiga Hypermotion.

La complicada llegada de Guillermo Almada

Curiosamente, Guillermo Almada fue puesto en el punto de mira este pasado sábado en el duelo entre el Real Valladolid y el Andorra. La afición del José Zorrilla pidió el despido de Guillermo Almada tras caer ante un Andorra que partía la jornada en puestos de descenso. El Real Valladolid, a pesar de ser uno de los recién descendidos desde Primera, no está cumpliendo con lo esperado y ocupa la décima plaza en LaLiga Hypermotion tras 18 jornadas.

Guillermo Almada y su éxito en Pachuca

El interés del Real Oviedo en Guillermo Almada viene porque Jesús Martínez conoce al uruguayo de su etapa en Pachuca. En México, el actual técnico del Valladolid, logró el Apertura de 2022 y la Concacaf Liga de Campeones de 2024. Ese buen recuerdo de Jesús Martínez con Guillermo Almada le habría llevado a fijarse en el técnico del Pucela.

Pero la llegada de Guillermo Almada no sería sencilla ya que tiene contrato actualmente con el Real Valladolid y para que pueda entrenar en Primera debería producirse una cesión de los derechos federativos desde el José Zorrilla hasta el Carlos Tartiere. El diario citado anteriormente apunta a que el nombre de Guillermo Almada no es el único que está sobre la mesa del Real Oviedo y que se contemplas otras opciones. De todos modos, el Real Oviedo tratará de cerrar el capítulo del nuevo entrenador cuanto antes.