Gudelj saca pecho tras la goleada del Sevilla al Oviedo y se pronuncia sobre su posible salida en enero: "Hablaremos"

El serbio no recuerda un partido tan tranquilo "desde hace dos temporadas", apunta la línea ascendente del equipo y celebra la reacción tras perder en el derbi: "Lo merecemos"

Nemanja Gudelj partió como titular en el eje de la zaga en el partido de hoy contra el Oviedo y tras la victoria por 4-0 se mostró muy satisfecho por el rendimiento y la reacción del equipo sobre el césped en un momento complicado por los resultados y por las lesiones. De hecho, recordó que hacía tiempo que el Sevilla no conseguía imponerse en un choque con tanta comodidad.

"Creo que hace dos temporadas que no ganábamos un partido así, tranquilo; el último fue contra el Granada, con 3-0", rememoró el futbolista serbio, que cree que tanto la plantilla como la afición se merecía un triunfo de este calado: "El partido ha sido muy bueno, tanto nosotros como la afición se merecía una victoria así, con el partido siempre controlado. Lo merecemos. Ganar así nos da mucha confianza para lo que viene ahora".

Gudelj reivindica al equipo: "Dice mucho de la calidad y la unidad del grupo"

En esta línea, aseguró que el equipo afrontó el encuentro muy concentrado a sabiendas de la vital importancia de imponerse al Oviedo para no meterse en problemas serios. "Para nosotros era una final. Realmente, para nosotros son todos los partidos finales, pero es verdad que llegábamos en un momento difícil, tras perder el derbi, con michas lesiones, y no era fácil sacar adelante este partido. Lo que hemos conseguido hoy dice mucho de la calidad y la unidad que tiene el grupo", afirmó Gudelj, que felicitó a todos por levantarse de esta manera.

"Felicidades a todo el grupo por reaccionar así después de las dos semanas que llevábamos. Con el Valencia hubo una mejoría, pero no se ganó", indicó el futbolista sevillista, que, una vez dado un salto en la tabla con estos puntos, no quiere poner objetivos más allá de la próxima cita, en esta ocasión contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, si bien si habla de un crecimiento tangible.

Gudelj habla de crecimiento del Sevilla: "La línea es hacia arriba"

"Nosotros vamos ahora partido a partido. Estamos creciendo, con una línea ascendente, hacia arriba, entrenando bien; Queremos subir en la tabla, ganar y sumar muchos puntos, ya veremos hasta dónde nos lleva a final de temporada", apuntó Gudelj, que, debido a las ausencias en el eje de la zaga y la idea de Almeyda de reforzar la retaguardia con línea de cinco, se empleó nuevamente como central. Posición en la que ejerció de líder junto a Castrín y Fábio Cardoso y firmó un partido muy completo, con galones y apenas fisuras en la murada defensiva nervionense.

Gudelj aclara su futuro en enero

Además, a Gudelj también se le preguntó sobre si hay alguna posibilidad de que se marche en el mercado de invierno, a lo que respondió sin cerrar la puerta pero afirmando que ahora mismo está centrado en ayudar al equipo. "Yo ahora no estoy pensando en eso, yo solo estoy pensando en ayudar al club, ayudar al equipo, dar todo de mi parte. Cuando llegue la hora de hablar del futuro, hablaremos".