Reflexión con mensaje interno de Agoumé tras la goleada del Sevilla al Oviedo: "Cuando todos luchamos juntos..."

El centrocampista francés afirma que la victoria contra el Oviedo "da mucha confianza" y señala que el equipo debe afrontar todos los partidos con las ganas, la unión y la intensidad que se vio hoy sobre el terreno de juego

Lucien Agoumé siempre suele expresarse con claridad y sinceridad, sin guardarse nada tanto en lo positivo como en lo negativo, y, tras el partido, analizó el triunfo con una reflexión muy interesante sobre la necesidad de remar todos en la misma dirección para conseguir victorias como la de hoy contra el Oviedo.

En este sentido, apuntó que el triunfo contra los carbayones se ha cimentado sobre la intensidad y las ganas de todos los futbolistas que han saltado al terreno de juego, lo que cree que debe servir de ejemplo para partidos venideros.

Agoumé resalta que todos remaron en la misma dirección: "Con esas ganas que hemos visto hoy..."

"Necesitábamos esta victoria. Además, en casa, nos da mucha confianza y ganas para seguir luchando y sumar puntos, que en las últimas semanas era lo que nos estaba faltando", apuntó el francés, que destacó la trascendencia de ir todos a una. "Con esas ganas que hemos visto hoy... Cuando todos los jugadores luchan juntos, vemos que podemos conseguir victorias importantes", indicó el centrocampista, que dejó claro que las bajas nunca deben ser utilizadas como excusa para el rendimiento sobre el terreno de juego.

"Tenemos bajas, pero nosotros nos enfocamos en los que están jugando. Cualquiera que sale, sale siempre con esa actitud y esas ganas de hacer su trabajo en el campo. Creo que es el camino que tenemos que seguir, luchado y peleando siempre. Cualquiera que sale hace su trabajo. Así nos va a salir bien", indicó de manera rotunda Agoumé, que afirma que en ningún caso van a renunciar a la Copa del Rey, próxima cita del Sevilla en Mendizorroza contra el Alavés.

Agoumé se toma muy en serio la Copa del Rey

"Un partido de Copa es a vida o muerte. Vamos a salir para lograr el pase. Nos gusta la Copa, queremos ganar todos los partidos y esto es una final; tenemos que ganarla sí o sí", aseveró el futbolista nervionense, que expresó su alegría por las buenas actuaciones de Akor Adams y Chidera Ejuke contra el Oviedo, con un gol de cada uno.

"Me alegro mucho por Akor Adams y Ejuke, que tuvieron momentos un poco difíciles en el Sevilla. Estoy feliz por ellos, mañana se van con la selección de Nigeria y espero que triunfen como lo han hecho hoy", apuntó Agoumé, que fue clave en el triunfo nervionense contra los asturianos, pues sirvió una asistencia asombrosa plena de calidad a Akor Adams en el primer gol sevillista en los albores del partido. Con un toque de clase por encima de la defensa dejó solo al punta, que no perdonó.