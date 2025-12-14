Akor Adams avisa lo que ocurrirá a su vuelta de la Copa África y Sow reconoce que se retiró con molestias: "No quise asumir riesgos"

El punta nigeriano, tras ser el gran protagonista del triunfo, asegura que "lo mejor está por venir" a nivel personal, mientras que el suizo señala como clave la mentalidad del equipo: "Salimos con actitud"

El vestuario del Sevilla ha vuelto a sonreír merced a la victoria cómoda contra el Oviedo y el regreso de las buenas sensaciones tanto a nivel individual como colectivo, sentir en el que coincidieron todos los futbolistas que atendieron a los medios tras la goleada, entre ellos Akor Adams y Djibril Sow, que se retiró del césped con molestias.

El nigeriano se erigió en el gran protagonista del choque en su último partido antes de marcharse a la Copa África, con un gol y dos asistencias, y advirtió que su mejor versión todavía está por llegar.

Akor Adams asegura que volverá más fuerte: "Lo mejor está por venir"

"No diría que es mi mejor partido con el Sevilla, porque lo mejor está por venir. Además, lo mejor de hoy son los tres puntos, que también los merecimos contra el Valencia", apuntó el punta, que dejó claro que necesitaba una actuación de esta índole: "Ha sido un gran partido para mí, para el equipo y para la afición. Ha sido un gran día para todos".

Además, aunque frena su gran momento en Nervión, entiende que el tren de la selección no lo puede dejar pasar: "Tengo el privilegio de haber sido seleccionado por Nigeria. Es una oportunidad a la que no puedes decir que no".

Sow señala la mentalidad como clave y tranquiliza a las afición sobre sus molestias

Djibril Sow, autor del segundo gol, apuntó que este triunfo hace bueno el empate contra el Valencia y que se consiguió bajo mucha presión. "Había mucha presión, pero hoy la clave fue la mente de los jugadores, que han salido a campo para ganar, para demostrar actitud. En Valencia estábamos más compactos y hoy hemos dado un paso adelante. Ha sido un partidazo del equipo", apuntó Sow, que señaló que el partido copero contra el Alavés "es otra final" y que confesó que pidió el cambio para no asumir riesgos al sentir molestias.

"No quería arriesgarme. En este momento tenemos muchos jugadores lesionados. Solo he sentido un poco de molestias en el isquio, pero creo que no es nada malo", señaló el suizo, que empieza a asumir galones en el esquema de Almeyda.