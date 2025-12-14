Los Biris se movilizan en contra de Alberto Pérez-Solano: carteles y cánticos durante el encuentro del Sevilla FC

Pérez-Solano, tras ser visto en un acto en honor a Primo de Rivera, se ha convertido en nuevo objeto de críticas por parte del grupo "Biris", que pide su dimisión de su puesto en el Sevilla FC

El Sevilla FC ha conseguido cerrar un mal año de la mejor manera posible, con una goleada frente al Real Oviedo que han servido para cerrar el telón del Ramón Sánchez-Pizjuán. Durante este 2025, pocas han sido las alegrías que se han visto en Nervión, ya que solamente son cuatro los partidos que el equipo ha podido vencer en su templo, por lo que la fiesta en la grada ha sido grande. En el cierre del homenaje a los cincuenta años del grupo "Biris", varias han sido las reivindicaciones que han lanzado. Aparte de los habituales cánticos en contra de la directiva actual, también se ha vertido un mensaje en contra de Alberto Pérez-Solano.

El secretario del Sevilla FC tuvo que ver como, en los alrededores del estadio sevillista, se colgaron carteles con su cara solicitando su dimisión, con el lema "fuera fascistas del Sevilla". También, durante la segunda parte, la grada de Gol Norte lució una lona con el mensaje "Alberto Pérez-Solano ¡PRESENTE! su dimisión". Para entender todo esto, es necesario remontarse a finales de noviembre.

Una misa en honor a Primo de Rivera, el detonante de todo

El 20 de noviembre es una fecha señalada a nivel nacional, al ser el día que fallecieron tanto Francisco Franco como Primo de Rivera. Este último fue un militar que dio un golpe de estado en España para hacerse con el poder en el año 1923. Vinculado con ideas falangistas, los adeptos a las mismas suelen tomar ese día como homenaje al jerezano.

Sin ir más lejos, en Sevilla, se realizó una misa en honor a su memoria este mismo año. Ahí es donde surge todo ya que, en unas fotos publicadas en redes sociales, se vio como el secretario del Sevilla FC estuvo presente en el acto, generando animadversión entre los aficionados hispalenses. Esto no ha pasado desapercibido para el grupo "Biris", con ideología totalmente contraria, que ha mostrado su desaprobación con su figura, llegando a cantar durante el encuentro "Solano, fascista, estás en nuestra lista".

Un hecho más antes de la Junta General de Accionistas

Esto ocurre a pocas horas de que se celebre la Junta General de Accionistas, un acto que suele estar protagonizado por el enfrentamiento entre la familia Del Nido y las protestas en contra de la gestión de los actuales dirigentes de la entidad. A todo esto hay que sumar las noticias alrededor de la venta del club, algo que desconcierta a muchos accionistas.

Habrá que ver si, en esta Junta, también es protagonista Alberto Pérez-Solano, que ya se ha convertido en un nuevo objetivo de críticas por parte de la afición.