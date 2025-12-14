Alemania - Noruega en directo, final del Mundial de Balonmano Femenino 2025 en vivo online
Retransmisión en directo de la final del Mundial de Balonmano Femenino 2025 entre las selecciones de Alemania y Noruega
Minuto a minutoActualizar narración
Alemania 19-20 Noruega (54')
Thale Deila provoca un siete metros; Mork falla su primer lanzamiento en un momento clave
Alemania 19-20 Noruega (53')
Grijseels sigue sosteniendo a Alemaia en estos momentos clave; cuatro de cuatro para la germana
Alemania 18-20 Noruega (52')
Otro golazo de Reistad, cuando estaba amenazada de pasivo; cinco de seis goles en esta segunda mitad para la estrella noruega
Alemania 18-19 Noruega (51')
Rápida respuesta de Grijseels para Alemania, que no quiere que se le escape el partido
Alemania 17-19 Noruega (51')
Golazo de Reistad, que iguala como máxima goleadora del campeonato
Alemania 17-18 Noruega (49')
Thale Deila no falla, lleva un cien por cien de efectividad
Tiempo muerto de Noruega, que ve cómo su selección no logra irse pese a haberse puesto tres arriba
Alemania 17-17 Noruega (46')
Kuhne empata el partido tras superar por abajo a Lunde
Alemania 16-17 Noruega (45')
Golazo de Leuchter, que sorprende a Lunde; entramos en los quince últimos minutos de final
Alemania 15-17 Noruega (44')
Ingstad rompe sesis minutos de sequía de su equipo y pone el más dos para Noruega
Alemania 15-16 Noruega (43')
Grijseels rompe a su defensora y anota, Alemania se mete en el partido
Alemania 14-16 Noruega (40')
Vogel lo aprovecha, encuentra el hueo por el centro y anota
Alemania 13-16 Noruega (40')
Dos minutos de exclusión para Reistad, que ha golpeado con el balón en la cara de la portera alemana
Alemania 13-16 Noruega (38')
Tercero de Reistad, pese a la oposición de dos rivales
Alemania 13-15 Noruega (37')
Exclusión de dos minutos de Aardahl y Leuchter aprovecha su superioridad
Tiempo muerto de Alemania, que está viendo cómo todo lo hecho en la primera mitad se le puede ir al traste
Alemania 12-15 Noruega (36')
Thale Deila penetra y marca, parcial de 1-4 en esta segunda parte para las noruegas
Alemania 12-14 Noruega (34')
Empieza a aparecer Reistad, segundo tanto de la noruega y máxima ventaja de su equipo
Alemania 12-13 Noruega (33')
Tres de tres para Thale Deila, que encontró el hueco y anotó
Alemania 12-12 Noruega (32')
Golazo de Lott por la escuadra de Lunde
Alemania 11-12 Noruega (30')
Reistad se estrena en la final con un gol a pase de Nora Mork
ARRANCA LA SEGUNDA PARTE
Gran primera parte de Alemania, que ha logrado frenar a la gran favorita y dejar a la mejor jugadora del mundo a cero. De hecho, si no fuera por las paradas de la veterana meta noruega Lunde, su selección podría ir varios goles abajo en el marcador.
Noruega empezó fuerte, pero Alemanía cerró su defensa y, entre eso y los cinco palos que dio en ataque, se quedó con sólo once goles en la primera parte y no estuvo por delante desde el 4-3.
Al final, empate. Y eso gracias a un tanto en el último segundo de Aardahl. Toda la emoción se traslada a la segunda mitad. Treinta minutos para que se decida este Mundial.
FINAL DE LA PRIMERA MITAD: Alemania 11-11 Noruega
Alemania 11-11 Noruega (29')
Alemania tenía balón para cerrar la primera parte, pero pierde la pelota y Aardahl aprovecha que está la portería vacía y anota en el último segundo
Alemania 11-10 Noruega (29')
También hay exclusión en Alemania (Smits); empezará el segundo tiempo con una menos
Alemania 11-10 Noruega (27')
Exclusión en Noruega y el hueco que deja en la defensa lo aprovecha Lott para adelantar a Alemania
Alemania 10-10 Noruega (26')
Reistad provoca un penalti y Nora Mork no falla
Ahora el que pide un tiempo muerto es el seleccionador alemán; su equipo tiene posesión para ampliar el marcador; si están bien en defensa y están frenando a Reistad, que no se ha estrenado
Alemania 10-9 Noruega (24')
Lunde hace su sexta arada; esta evitando que la desventaja de Noruega se mayor
Alemania 10-9 Noruega (22')
Engel rompe varios minutos de sequía con un disparo que entra tras dar en el palo
Tiempo muerto de Noruega, que no ve claro el partido tras unos primeros minutos en los que su equipo no logra despegarse
Alemania 9-9 Noruega (17')
Siete metros para Noruega y Nora Mork no falla
Alemania 9-8 Noruega (17')
Primera exlusión del partido, la alemana Von Pereira; jugará dos minutos con uno menos
Alemania 9-8 Noruega (16')
Tercer gol de Vogel tras engañar a la portera noruega
Alemania 8-8 Noruega (15')
Paradón de Lunde y Bakkerud lo aprovecha para empatar; del posible más tres para Alemania a la igualada
Alemania 8-7 Noruega (14')
Golazo de la noruega Wollik, una rosca increíble ante la que no puede hacer nada Filter
Alemania 8-6 Noruega (12')
Primera parada en el partido de Filter, pero Alemania no aprovecha su ataque; han tenido dos ocasiones para irse de tres
Alemania 8-6 Noruega (11')
Skogrand manda el balón al palo y Vogel lo aprovecha en la otra portería
Alemania 7-6 Noruega (9')
Golazo de Thale Deila, el segundo de su cuenta particular
Alemania 7-5 Noruega (8')
Siete metros para Alemania y Doll sigue anotando
Alemania 6-5 Noruega (8')
Wollik frena el 3-0 de parcial en contra y anota para Noruega
Alemania 6-4 Noruega (7')
Vogel adelanta a Alemania con un gran disparo ajustado; robo a continuación y tanto a la contra de Smits
Alemania 4-4 Noruega (6')
Lunde para la locura y hace la primera parada del encuentro, a Antl
Alemania 4-4 Noruega (5')
Otro golazo de Bakkerud y contestación de Leuchter, esto va de un lado para otro a ritmo endiablado
Alemania 3-3 Noruega (4')
Esto es una locura, Thale Deila anota tras colarse por medio de la defensa germana, pero Grijseels no perdona en una rápida acción
Alemania 2-2 Noruega (3')
Golazo de Bakkerud para Noruega, pero Engel iguala en la siguiente jugada
Alemania 1-1 Noruega (2')
Nora Mork, por debajo de las piernas de la portera, anota desde los siete metros
Alemania 1-0 Noruega (1')
Antl, la pivote de Alemania, inaugura el marcador
COMIENZA EL PARTIDO
Ya suenan los himnos en Rottedam... Esto está a punto de comenzar.
Ni Noruega ni Alemania han perdido un partido en este Mundial. El que gane habrá logrado, por tanto, lo que también consiguió en su día Rusia en dos ocasiones, en 2001 y 2005, y Francia en la última edición, en la que superaron en la final a las noruegas.
Noruega ha pasado de ser una selección potente en el balonmano femenino a dominar en las tres últimas décadas. Dese que en 1998 ganaran su primer título importante, el Europeo, son la selección más dominante. En este tiempo, han ganado 27 medallas, incluidos tres oros olímpicos en Pekín 2008, Londres 2012 y París 2024, aparte de cuatro Mundiales y diez títulos europeos. Y lo han hecho con sólo tres seleccionadores: Marit Breivik, Thorir Hergeirsson y Ole Gustav Gjekstad.
Tanto Alemania como Noruega están igualadas con cuatro mundiales como las segundas con más entorchados tras una Rusia que, con siete lidera este ránking. Las rusas heredan el palmarés de la potente Unión Soviética, mientras que Alemania no heredó el de la RDA, que también ganó tres mundiales más. Por tanto, la selección que venza pasará a ocupar el segundo puesto en el medallero.
Antje Doll, capitana de Alemania
"Creo que tenemos un gran espíritu de equipo, un espíritu que no teníamos antes a este alto nivel. Sí, y creo que moriríamos unas por las otras. (...) Creo que todo es posible ahora".
Francia, bronce en el Mundial 2025
Países Bajos, pese a acoger la fase final en Rotterdam y jugar ante su público, no sólo no logró alcanzar la final, sino que también se ha quedado sin la medalla de bronce, que ha ido a parar a Francia.
La selección gala, vigente campeona del mundo hasta hoy, ha vencido en la pelea por el tercer y cuarto puesto por 33-31 en un duelo muy igualado.
Nunca se ha visto una selección tan dominadora como la noruega en este Mundial 2025, de ahí que aparezca como favorita. Siete de sus ocho partidos los ha ganado por diez goles o más. Y el único que no lo logró, ante Montenegro en cuarto, lo hizo por 9 y porque se relajó al final. Superó a Brasil por 19 en la lucha por el primer puesto de la Main Round, a Suecia por 13, a Países Bajos -anfitriona- por diez en semifinales...
Nora Mork, jugadora de Noruega
“Creo que estar en otra final significa mucho; por eso venimos aquí, para estar siempre en la cima. Y mientras el equipo sea tan bueno, no me detendré, y hay nuevas jugadoras con hambre de títulos. Además, tenemos la experiencia y hemos demostrado que somos un buen equipo”.
Noruega y Alemania han sido las selecciones que mejor juego han desplegado en este Mundial y, por tanto, las justas finalistas; y aunque las noruegas aparecen como favoritas, el potencial desplegado por las alemanas les hace ser tenidas en cuenta en esta final.
¡Buenas tardes! Arrancamos con el directo de la final del Mundial de Balonmano Femenino 2025, que enfrenta a las selecciones de Noruega y Alemania.
Noruega y Alemania, las dos mejores selecciones de este Mundial de Balonmano Femenino 2025 que se ha disputado a lo largo de las últimas semanas, decidirán el campeón final en un duelo donde las noruegas aparecen como claras favoritas, pero también, en el que as alemanas no tienen nada que perder.
Desde 1993 no juega el equipo alemán una final mundial. La entonces recién unificada Alemania aprovechó el poderío de las jugadoras del Este y conformó un gran equipo que logró hacerse con aquella edición. Desde entonces, dos terceros puestos son su mejor bagaje. Sin embargo, esta generación lleva trabajando hace tiempo y llamando a las puertas de la cima, y finalmente, en el Mundial donde ejercen de coanfitrionas, han logrado llegara a la ansiada final.
Muy diferente es el caso de Noruega, que aspira a la triple corona después de haber ganado el Europeo y los Juegos Olímpicos. Esta vez no tendrá enfrente a Francia, su verdugo en la final anterior y eso es un plus a favor. Aunque no le haría falta, porque partirían como claras favoritas de todas formas.
Las noruegas ya mandaron un aviso en la previa con una paliza a España (41-19) en un torneo jugado en su país. Parecía demérito de las Guerreras, pero luego, Noruega ha logrado resultados igual o más contundentes en el Mundial. De hecho, Montenegro, que perdió de nueve en cuartos de final por la relajación final de las noruegas, es la única selección que ha cedido por menos de diez goles ante el potente equipo nórdico. En semifinales, destrozaron a las locales, Países Bajos, por diez goles de diferencia (25-35).
Las pupilas de Ole Gjekstad, que cuentan conla mejor jugadora del mundo, Henny Reistad, quieren darle un merecido adiós a su mítica portera Katrine Lunde, que se despide de la selección a sus 45 años.