Alemania - Noruega en directo, final del Mundial de Balonmano Femenino 2025 en vivo online

Retransmisión en directo de la final del Mundial de Balonmano Femenino 2025 entre las selecciones de Alemania y Noruega

¡Buenas tardes! Arrancamos con el directo de la final del Mundial de Balonmano Femenino 2025, que enfrenta a las selecciones de Noruega y Alemania.

Noruega y Alemania han sido las selecciones que mejor juego han desplegado en este Mundial y, por tanto, las justas finalistas; y aunque las noruegas aparecen como favoritas, el potencial desplegado por las alemanas les hace ser tenidas en cuenta en esta final.

“Creo que estar en otra final significa mucho; por eso venimos aquí, para estar siempre en la cima. Y mientras el equipo sea tan bueno, no me detendré, y hay nuevas jugadoras con hambre de títulos. Además, tenemos la experiencia y hemos demostrado que somos un buen equipo”.

Nunca se ha visto una selección tan dominadora como la noruega en este Mundial 2025 , de ahí que aparezca como favorita. Siete de sus ocho partidos los ha ganado por diez goles o más. Y el único que no lo logró, ante Montenegro en cuarto, lo hizo por 9 y porque se relajó al final. Superó a Brasil por 19 en la lucha por el primer puesto de la Main Round, a Suecia por 13, a Países Bajos -anfitriona- por diez en semifinales...

La selección gala, vigente campeona del mundo hasta hoy, ha vencido en la pelea por el tercer y cuarto puesto por 33-31 en un duelo muy igualado.

Países Bajos, pese a acoger la fase final en Rotterdam y jugar ante su público, no sólo no logró alcanzar la final, sino que también se ha quedado sin la medalla de bronce, que ha ido a parar a Francia.

"Creo que tenemos un gran espíritu de equipo, un espíritu que no teníamos antes a este alto nivel. Sí, y creo que moriríamos unas por las otras. (...) Creo que todo es posible ahora".

Tanto Alemania como Noruega están igualadas con cuatro mundiales como las segundas con más entorchados tras una Rusia que, con siete lidera este ránking. Las rusas heredan el palmarés de la potente Unión Soviética, mientras que Alemania no heredó el de la RDA, que también ganó tres mundiales más. Por tanto, la selección que venza pasará a ocupar el segundo puesto en el medallero.

Noruega ha pasado de ser una selección potente en el balonmano femenino a dominar en las tres últimas décadas. Dese que en 1998 ganaran su primer título importante, el Europeo, son la selección más dominante . En este tiempo, han ganado 27 medallas, incluidos tres oros olímpicos en Pekín 2008, Londres 2012 y París 2024 , aparte de cuatro Mundiales y diez títulos europeos. Y lo han hecho con sólo tres seleccionadores: Marit Breivik, Thorir Hergeirsson y Ole Gustav Gjekstad.

Ni Noruega ni Alemania han perdido un partido en este Mundial. El que gane habrá logrado, por tanto, lo que también consiguió en su día Rusia en dos ocasiones, en 2001 y 2005, y Francia en la última edición, en la que superaron en la final a las noruegas.

Esto es una locura, Thale Deila anota tras colarse por medio de la defensa germana, pero Grijseels no perdona en una rápida acción

Otro golazo de Bakkerud y contestación de Leuchter, esto va de un lado para otro a ritmo endiablado

Vogel adelanta a Alemania con un gran disparo ajustado; robo a continuación y tanto a la contra de Smits

Primera parada en el partido de Filter, pero Alemania no aprovecha su ataque; han tenido dos ocasiones para irse de tres

Paradón de Lunde y Bakkerud lo aprovecha para empatar; del posible más tres para Alemania a la igualada

Tiempo muerto de Noruega, que no ve claro el partido tras unos primeros minutos en los que su equipo no logra despegarse

Ahora el que pide un tiempo muerto es el seleccionador alemán; su equipo tiene posesión para ampliar el marcador; si están bien en defensa y están frenando a Reistad, que no se ha estrenado

Exclusión en Noruega y el hueco que deja en la defensa lo aprovecha Lott para adelantar a Alemania

Alemania tenía balón para cerrar la primera parte, pero pierde la pelota y Aardahl aprovecha que está la portería vacía y anota en el último segundo

Al final, empate. Y eso gracias a un tanto en el último segundo de Aardahl. Toda la emoción se traslada a la segunda mitad. Treinta minutos para que se decida este Mundial.

Noruega empezó fuerte, pero Alemanía cerró su defensa y, entre eso y los cinco palos que dio en ataque, se quedó con sólo once goles en la primera parte y no estuvo por delante desde el 4-3.

Gran primera parte de Alemania, que ha logrado frenar a la gran favorita y dejar a la mejor jugadora del mundo a cero. De hecho, si no fuera por las paradas de la veterana meta noruega Lunde, su selección podría ir varios goles abajo en el marcador.

Tiempo muerto de Alemania, que está viendo cómo todo lo hecho en la primera mitad se le puede ir al traste

Dos minutos de exclusión para Reistad, que ha golpeado con el balón en la cara de la portera alemana

Otro golazo de Reistad, cuando estaba amenazada de pasivo; cinco de seis goles en esta segunda mitad para la estrella noruega

Noruega y Alemania, las dos mejores selecciones de este Mundial de Balonmano Femenino 2025 que se ha disputado a lo largo de las últimas semanas, decidirán el campeón final en un duelo donde las noruegas aparecen como claras favoritas, pero también, en el que as alemanas no tienen nada que perder.

Desde 1993 no juega el equipo alemán una final mundial. La entonces recién unificada Alemania aprovechó el poderío de las jugadoras del Este y conformó un gran equipo que logró hacerse con aquella edición. Desde entonces, dos terceros puestos son su mejor bagaje. Sin embargo, esta generación lleva trabajando hace tiempo y llamando a las puertas de la cima, y finalmente, en el Mundial donde ejercen de coanfitrionas, han logrado llegara a la ansiada final.

Muy diferente es el caso de Noruega, que aspira a la triple corona después de haber ganado el Europeo y los Juegos Olímpicos. Esta vez no tendrá enfrente a Francia, su verdugo en la final anterior y eso es un plus a favor. Aunque no le haría falta, porque partirían como claras favoritas de todas formas.

Las noruegas ya mandaron un aviso en la previa con una paliza a España (41-19) en un torneo jugado en su país. Parecía demérito de las Guerreras, pero luego, Noruega ha logrado resultados igual o más contundentes en el Mundial. De hecho, Montenegro, que perdió de nueve en cuartos de final por la relajación final de las noruegas, es la única selección que ha cedido por menos de diez goles ante el potente equipo nórdico. En semifinales, destrozaron a las locales, Países Bajos, por diez goles de diferencia (25-35).

Las pupilas de Ole Gjekstad, que cuentan conla mejor jugadora del mundo, Henny Reistad, quieren darle un merecido adiós a su mítica portera Katrine Lunde, que se despide de la selección a sus 45 años.