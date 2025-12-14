La pareja más exitosa de la historia se despide con un 'bronce' y Paquito Navarro, con la de chocolate

Ari Sánchez y Paula Josemaría, por un lado, y Franco Stupaczuk y Martín di Nenno, acaban la temporada con una alegría tras alcanzar el tercer puesto en las Premier Pádel Finals 2025

Se hablaba en los días previos a la culminación de la temporada con las Premier Pádel Finals 2025 del polémico partido por el tercer y cuarto puesto que sólo se juega en este torneo final y que deben afrontar las parejas con un sabor amargo tras haber cedido el día anterior en semifinales y haber perdido su sueño de ser campeonas.

Sin embargo, esta vez ha servido para que la pareja más exitosa de la historia en el circuito femenino de pádel diga adiós con una alegría y un buen sabor de boca. Ari Sánchez y Paula Josemaría acabaron terceras en el torneo final del Premier Pádel Tour 2025 tras derrotar por 7-5 y 7-6(4), en esa lucha por el 'bronce', a Sofia Araujo y Andrea Ustero en dos horas y 11 minutos de partido.

Cuarenta y cuatro títulos entre World Pádel Tour y Premier Pádel contemplan a esta pareja, que durante casi tres años ha estado en todo lo alto del ránking y que sólo en el tramo final de la presente temporada han cedido ante el incontenible empuje de Delfi Brea y Gemma Triay. De hecho, hasta el penúltimo torneo del año, el Major de México, tuvieron opciones de recuperar esa primera posición y se marchan como la segunda mejor pareja del año.

El partido fue muy parejo desde el inicio y sólo un 'break' en el tramo final permitió a Sánchez-Josemaría apuntarse la primera manga. Más emoción si cabe hubo en una segunda manga que, tras varios vaivenes, vivió el desenlace en el 'tie break', que cayó para la pareja número 2 del circuito.

“Yo no sería la que soy hoy sin ella. Nos hemos hecho adultas juntas”, señalaba una emocionada Paula Josemaría. Unas palabras que tuvieron contestación en su compañera y amiga. "Me llena de orgullo que la gente nos haya respetado tanto”, se despedía Ari Sánchez.

Stupaczuk y Di Nenno acaban terceros

A continuación, siguieron las despedidas, pues, de hecho, las cuatro parejas que luchaban por este tercer puesto no seguirán juntas el próximo año. E, incluso, algunas, como Ari Sánchez y Andrea Ustero, hoy rivales, se unirán a partir de mañana.

En este caso, el otro duelo fue el que enfrentó a Los Superpibes, Franco Stupaczuk y Martín di Nenno, ante Paquito Navarro y Jon Sanz. Ganaron los primeros por 7-6(2) y 6-3 tras un primer set en el que supieron aprovechar mejor las muchas concesiones que se dieron cada uno y que acabó decantándose en el 'tie break', y un segundo en el que fueron claramente mejores, pese a lo ajustado del resultado. Tras casi dos horas de partido, Navarro y Sanz se quedaban con la 'medalla de chocolate'.