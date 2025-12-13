Valentín Gómez adelanta el negocio rentable del Betis con su primera subida de valor

En tan solo cuatro meses como bético, el argentino ya ha incrementado su valor de mercado con una subida exprés que refleja su notable rendimiento y eleva un techo aún desconocido

Después de un casting amplio y de manejar varias opciones para completar el centro de la zaga, entre ellas Kevin Lomónaco, el Betis se decantó por la juventud y prometedora proyección de Valentín Gómez, por el que abonó a Vélez Sarsfield 5,3 millones por el 90% del pase.

Una cantidad por debajo de su valor de mercado en ese momento, pues Transfermarkt lo tasaba en diez millones de euros por su espectacular rendimiento en El Fortín, donde ejercía de referente y capitán con solo 21 años. Por ende, de partida ya invitaba a pensar que su incorporación podría ser un negocio muy rentable para el Betis a falta, obviamente, de lo más importante, que continuara en La Cartuja con su evolución y exhibiera sus magníficas condiciones.

Valentín Gómez aprovechó las bajas como central para después consolidarse como lateral

Lo cierto es que en el arranque le costó hacerse un sitio, como demuestra que no fue titular hasta el cuarto partido y cometió algún que otro error, pero no tardó en enmendarse y aprovechar las oportunidades por las bajas en el eje de la zaga y sorprender en los minutos que se desempeñó como lateral zurdo contra la Real Sociedad.

Junto a Natan acumuló muchos minutos y una vez que volvieron Marc Bartra y Diego Llorente, Valentín encontró su sitio precisamente en la banda zurda merced a su conocida polivalencia. Tanto es así, que suma cuatro partidos seguidos en LaLiga como titular en el carril siniestro, con gol incluido contra el Girona, y dos más ante Lyon y Dínamo Zagreb en la Europa League. Ahora mismo es la primera opción para esta posición y una alternativa de alto nivel para el centro de la zaga.

Valentín logra incrementar su valor de mercado en solo cuatro meses

Tal es su rol protagonista que se erige en el cuarto futbolista del plantel con más minutos y el segundo fichaje tras Natan con un total de 1.371 minutos. Un rendimiento que ha propiciado que en muy pocos meses como verdiblanco, su valor de mercado ya haya experimentado una subida como reflejo de su fructífero salto a Europa y de lo que puede llegar a convertirse si sigue en esta línea.

Así, llegó al Betis con una tasación de 10 millones de euros y en la última revisión de Transfermarkt realizada este viernes su coste alcanza ya los 12 millones de millones, lo que supone un incremento de dos millones desde que arrancara la temporada a finales de agosto.

Este crecimiento económico lo sitúa como el séptimo futbolista con más valor de mercado en el plantel bético empatado con Amrabat, siendo el único menor de 23 años por encima de los 10 millones, cifra en la que ya se encuentra otra estrella en ciernes como Pablo García.