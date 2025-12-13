El nuevo precio de Natan, un filón multimillonario para el Betis tras su segunda subida consecutiva

Solo dos meses después de multiplicarse por dos, el valor de mercado del brasileño ha experimento un nuevo incremento significativo que permite al Betis frotarse las manos ante el creciente interés que despierta en Europa y una plusvalía extraordinaria

El crecimiento de Natan desde que aterrizó en el Betis ha resultado exponencial y no solo a nivel de sensaciones y de rendimiento, sino también en el económico, lo que le convierte en un futuro filón multimillonario para los verdiblancos.

No en vano, durante su cesión acordada con el Nápoles, el brasileño convenció a la dirección deportiva verdiblanca hasta el punto de que rechazó la posibilidad de negociar la opción de compra por el interés suscitado en otros clubes y abonó directamente los nueve millones pactados, equivalentes a su valor de mercado en ese momento. Una decisión que se ha convertido en un éxito rotundo, porque el nivel del brasileño este curso es espectacular y su precio no deja de subir en el mercado.

El valor de mercado de Natan ha subido un 122% en seis meses

Así las cosas, como reveló ESTADIO, el Betis llegó a rechazar en verano 27 millones de euros procedentes de la Premier, y la agencia de representación del futbolista ya ha comunicado al club heliopolitano el vivo interés desde Inglaterra y también de la Serie A italiana.

Y es que sus magníficas prestaciones en el Betis lo han situado en el centro del escaparate y en el visor de la selección brasileña, y ha propiciado que su valor haya experimentado un incremento oficial de mucha envergadura. No en vano, desde el pasado mes de junio su cotización ha crecido un 122% merced a dos revisiones al alza en muy poco tiempo.

Natan ha alcanzado los 20 millones de valor de mercado

No en vano, el 2 de octubre, Transfermarkt dobló su tasación, pues pasó de nueve millones a 18 con una de las mayores subidas en aquel momento en el panorama internacional. Apenas han pasado dos meses y la web especializada se ha visto obligado a retocar de nuevo su valor por su soberbio rendimiento en el Betis, donde se erige en pieza clave para Pellegrini y en el futbolista con más minutos de la plantilla, con un total de 1.770.

Así, este viernes subió de nuevo su precio a nivel de cotización al situarlo en 20 millones, dos más que en octubre, lo que suele ocurrir en pocas ocasiones. Evidentemente, su precio real en el mercado es mayor, pero esta subida beneficia a los intereses del Betis, con más argumentos para tener la sartén por el mango cuando se lancen a por el brasileño, a lo que se suma que el futbolista no presionará en ningún momento al encontrarse a gusto en La Palmera.

El brasileño, solo por detrás de Antony en el Betis

Con este aumento de su tasación, se sitúa en el segundo peldaño del plantel en valor de mercado, solo por detrás de Antony, con 30 millones, y empatado con Abde, que también ha protagonizado un crecimiento estelar en esta última revisión, y Sergi Altimira. El Betis se frota las manos.