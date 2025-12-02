Natan afianza su cotización en el escaparate del derbi y la operación redonda del Betis

El central firmó una extraordinaria actuación en el derbi con estadísticas sobresaliente y potencia el crecimiento de su cotización en un mercado en el que aumenta el interés a un precio cada vez más alto

El Betis entendió en verano que merecía la pena garantizar a continuidad de Natan de Souza y decidió no dilatar su compra con una negociación por debajo de la opción de compra de nueve millones, la que abonó a sabiendas de que su valor real en el mercado superaba ampliamente estas cifras.

Su notable rendimiento durante su cesión el curso pasado, en el que se erigió en el futbolista con más minutos (4.005), propició que el Betis actuara con premura una vez que había vuelto a llamar la atención el Viejo Continente y en lo que va de curso el central brasileño ya ha demostrado con creces que el Betis acertó plenamente con una operación redonda tanto a nivel deportivo como en el económico. De hecho, en esta temporada es titular indiscutible en el eje de la zaga junto a Bartra pese al regreso de Diego Llorente, relegado al banquillo por el excelso nivel de Natan.

Natan firmó estadísticas espectaculares en el derbi

Un estado de forma pletórico que evidenció con mayúsculas en el gran escaparate que supone el derbi hispalense contra el Sevilla, en el que firmó una actuación estelar con intervenciones providenciales y cerrando el camino nervionense hacia la portería de Álvaro Valles. Así, el de Itapecerica da Serra registró números que avalan una actuación muy completa, pues no solo aportó de manera determinante a mantener la portería a cero, sino que también ayudó en la salida.

De hecho, completó 12 de los 15 pases intentados, lo que supone un acierto del 80%, y en defensa se convirtió en un muro básicamente insuperable, como muestra que realizó un total de 11 despejes, cuatro intercepciones, una recuperación y un bloque y que se impuso en tres de cinco duelos en 96 minutos de juego. Estadísticas sobresalientes que alimentó con una concentración descomunal y una pasión contagiosa reflejada en cómo celebró cada acción importante atrás.

Vivo interés en la Premier y en la Serie A por Natan

Esta exhibición en un partido tan seguido y popular como el derbi cainita aumenta más si cabe su cotización al alza, lo que le asegura al Betis una lluvia ingente de millones en un futuro traspaso. En octubre, Transfermarkt ya multiplicó por su valor de mercado, de nueve a 18 millones y en verano, como reveló ESTADIO Deportivo, el club verdiblanco rechazó una oferta de 27 millones procedentes de la Premier League, uno de los mercados donde despierta mayor interés, pero no el único, ya que su agencia ha transmitido a los gestores de La Palmera el vivo interés tanto del campeonato inglés como de la Seria A italiana.

El futbolista no tiene a día de hoy intención de salir de La Cartuja, y mucho menos en enero, pero en el Betis se frotan las manos a sabiendas de que cuentan con una potencial venta multimillonaria que podría ser aún mayor ante la previsión de que, más pronto que tarde, recibirá la llamada de Brasil, que ya lo tiene en cuenta, hasta el punto de que Ancelotti lo incluyó en la prelista.

Natan, Bartra y Valentín Gómez, en el once estadístico de la jornada

El brasileño no fue el único atrás que rindió a un gran nivel en el derbi, pues su compañero en el eje, Bartra también resultó insuperable para los nervionenses, y Valentín Gómez destacó una vez más como lateral izquierdo. Tanto es así que los tres integran la defensa del once estadístico de la jornada 14 elaborado por la web especializada Whoscored.