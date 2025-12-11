Alonso impone su ley en Aston Martin y Ralf Schumacher sentencia: ''Stroll no debería estar en Fórmula 1''

El expiloto alemán opina que el compañero del asturiano no está listo para continuar en escudería británica

A pesar de que Fernando Alonso no tuvo el mejor de los comienzos de la temporada, ha sabido ir escalando hasta acabar en el décimo puesto en demostración de la constancia en cada carrera. Situación completamente contraria fue la de Lance Stroll, que tuvo un buen comienzo pero poco a poco fue perdiendo fuelle hasta acabar la clasificación en un dieciseisavo lugar. En las qualys, el asturiano fue claramente superior, con un aplastante 24-0. Precisamente de esta diferencia ha hablado Ralf Schumacher, que no ha podido dejar pasar por alto la situación de Aston Martin en una temporada de lo más dispar.

Ralf Schumacher: ''Lo que hace ya no es aceptable''

Todo se complica más aún con la entrada en escena de Lawrence Stroll, padre del piloto principal y dueño de Aston Martin. Una situación complicada para una escudería que se mantiene en parte por la actuación de Fernando Alonso, para el cuál 2026 puede que sea el último año en la Fórmula 1. Ralf Schumacher ha apuntado con el dedo al canadiense: ''Lo que hace ya no es aceptable para mantener su asiento'', afirma.

''Sinceramente cuando veo lo bien que lo ha hecho el ganador de Fórmula 2... Se merece estar mil veces más en un coche así'', decía contundente el hermano pequeño del legendario Michael Schumacher para Sky Sports Alemania, refiriéndose a Leonardo Fornaroli.

Un candidato que ''no puede estar en Fórmula 1''

''Pero también tengo curiosidad por ver qué pasa allí, porque, para ser sincero, incluso Lawrence Stroll no puede hacer la vista gorda ante este problema. En mi opinión, es un candidato que ya no debería estar en Fórmula 1. Definitivamente'', cerraba contundente el expiloto, no dejando títere con cabeza.

El multimillonario empresario canadiense, Lawrence Stroll, ha defendido a su hijo en múltiples ocasiones, partiendo una lanza a favor de él en 2021 en una entrevista para el portal RaceFans.net: ''Nadie lo cuestionaría si no fuese mi hijo. Él ha conseguido muchas cosas en su carrera, fue campeón en Fórmula 3 y rompió varios récords. Además, en 2020 consiguió una Pole en lluvia, cuando las habilidades del piloto tienen más importancia. Creo que eso dice mucho de él, incluso al día siguiente lideró la carrera durante 30 vueltas''.

El periodista de la BBC, Andrew Benson, también emitió unas duras declaraciones sobre 'el hijo del dueño': ''El contrato de Fernando Alonso finaliza al final de la próxima temporada, y Lance Stroll conducirá allí todo el tiempo que quiera. Stroll es el hijo del propietario, Lawrence Stroll, y el equipo existe básicamente para él''.