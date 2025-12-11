Max Verstappen le quita un peso de encima a Kimi Antonelli

Kimi Antonelli cometió un error que hizo que Lando Norris le pasara en las últimas vueltas del GP de Qatar, lo que a la larga ha hecho que Max Verstappen no pudiera ser campeón del mundo por los 2 puntos que ganó el de McLaren

El triunfo de Lando Norris en el mundial de Fórmula 1 se ha cimentado a lo largo de todo un año 2025 en el que el McLaren ha sido con mucha diferencia el mejor coche. El papaya venía avisando desde el pasado curso, pero lo mostró sin apenas encontrar rivales. No obstante, un Max Verstappen antológico comenzó a volar a mitad de curso, cuando llegó a estar más de 100 puntos por detrás de los de Woking, y casi lo logra. Al final el británico terminó alzando la corona por apenas 2 puntos, una ventaja que hizo que todos los ojos se posaran sobre Kimi Antonelli.

Y es que el joven rookie italiano le dio una pequeña alegría a Norris en el Gran Premio de Qatar, cuando en un día negro de McLaren en el que cometieron un error clamoroso con las estrategias, el de Mercedes cometió un error en la penúltima vuelta, por lo que el británico le pasó, ascendiendo del 5º al 4º punto, es decir, ganando dos puntos, lo que le dio la opción de que si subía al podio en Yas Marina era campeón independientemente de que Verstappen ganara la carrera, exactamente lo que terminó pasando.

Por eso mismo nada más terminar la carrera Antonelli, al darse cuenta de que Norris había ganado, preguntó, en una radio en la que se le entrecorta la voz, por cuantos puntos lo ha conseguido: "¿Por cuántos puntos?", preguntó el ‘rookie’, que quería saber si decantado la corona, y su ingeniero Peter Bennington se lo confesó: "Sólo por dos puntos", momento en el que se hizo el silencio y ya no se volvió a escuchar nada más, con un Antonelli muy tocado, consciente de la importancia de aquella salida de pista en Losail.

Verstappen le ‘perdona’

Nada más bajarse del coche, el adolescente de Mercedes fue a buscar a Verstappen, quien estaba aún asumiendo la derrota, y allí demostró que poco tiene que ver con el incandescente joven que llegó hace 10 años al paddock, pues le quitó toda la presión a Kimi: "Amigo, no lo hagas. Todo está bien, no pasa nada". Una lección que seguro que le sirve para el futuro a alguien que está llamado a pelear títulos durante años. Además de que era la segunda vez que le tenía que pedir perdón al de Red Bull, pues un error suyo en Austria le dejó fuera de carrera a las primeras de cambio.