La ambiciosa alianza entre Aston Martin y Honda que impulsa el futuro de la Fórmula 1

Koji Watanabe, CEO de Honda, da esperanza a la escudería de Fernando Alonso, asegurando que pueden triunfar en 2026, mientras que los trabajadores de la escudería también están ilusionados con el proyecto

La unión estratégica entre Honda y Aston Martin es una de las más sonadas de cara la próxima temporada. La empresa japonesa suministrará unidades de potencia al equipo de Fernando Alonso, siendo el proveedor exclusivo de motores para el equipo Aston Martin Aramco Honda a partir del año 2026. Una alianza que coincide con la entrada en vigor de un nuevo reglamento de la Fórmula 1 en el año que entra, abogando por la sostenibilidad y un mayor enfoque en la energía eléctrica.

La ilusión de los trabajadores de Aston Martin

El embajador de la marca británica, Pedro de la Rosa, confesó a Car and Driver: ''Ahora ves una tranquilidad en fábrica que no se veía antes, una organización que no se podía ver antes y yo creo que eso es muy positivo. Tenemos muchas piezas muy bien colocadas, solo el tiempo te dirá si es suficiente, pero bueno, mi experiencia es que en Fórmula 1 nunca es suficiente, siempre quieres más, siempre habrá alguien que te aprieta, pero bueno, se están haciendo las cosas bien''. Una buena señal de que 2026 podría ser un año especial para Aston Martin.

Ganar el mundial, un objetivo común con Honda

No es sorpresa para nadie que esta 'fusión' es muy ambiciosa, declarando por ambas partes el deseo de ganar el Campeonato del Mundo. De hecho, Koji Watanabe, CEO de Honda, es una de las voces más optimistas. El nuevo capitulo de la empresa japonesa desata la ilusión tras triunfar con Red Bull y Max Verstappen.

''2026 es el año para garantizar que la alianza que hemos creado como un solo equipo integrado. Necesitamos asegurarnos de que mantenemos los valores que nos hemos propuesto y de que alcanzamos nuestros objetivos de rendimiento'', comentaba Watanabe en UNDERCUT. Aunque eso sí, aclara que no puede ''predecir el estado de los competidores'', pero que el foco esta puesto en un objetivo claro: ''ganar el Campeonato Mundial''.

Un diseño que busca ser el mejor

Eso sí, el jefe de Honda marca la importancia de ''tener una visión a largo plazo y común'', donde tanto la implicación de Newey y Fernando Alonso son figuras fundamentales para que todo salga según lo previsto. Unas expectativas que alimentan el deseo de Fernando Alonso de la tan ansiada victoria 33, y, porqué no, el tricampeonato mundial.

''Si a esto le sumamos las habilidades de desarrollo de Honda y su capacidad para proporcionar motores ganadores... Tenemos el potencial para triunfar en la F1 en 2026, en 2027, 2028 y más allá. Estamos en vísperas de algo muy especial'', comentaba el CEO de Honda, con las cosas claras de cara a 2026.