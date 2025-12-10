Piastri espera que nada cambie en McLaren en 2026

El australiano tuvo el título en sus manos durante dos tercios del campeonato, pero su compañero Lando Norris supo aprovechar sus fallos y acabó adelantándole. Llegaron muy igualados en las tres últimas citas y la escudería les dejó pelear sin condición alguna

Al final, le ha salido bien la jugada a McLaren. Por los pelos, pero lo han conseguido. Concretamente, por dos puntos, los que le ha sacado Lando Norris a un Max Verstappen que protagonizó una remontada de libro cuando todos le daban ya por acabado a mediados del campeonato.

Y si la escudería papaya ha logrado este año el doblete es gracias a un Oscar Piastri que cada año va creciendo más y más en la categoría reina. El año pasado despuntó y este curso se ha consagrado. Ha tenido el título en sus manos durante dos tercios del campeonato, hasta que la presión le pudo y su compañero Lando Norris le adelantó en la clasificación fruto de sus errores.

Gracias a la buena actuación del australiano, McLaren pudo cerrar pronto el título de Constructores. Luego, el de pilotos, el equipo británico no quiso mojarse y dejó pelear a sus gallos en medio de un corral en el que se coló a última hora Max Verstappen. Y, pese a ello, Piastri peleó por el título hasta la última parada del calendario, quedando segundo en Abu Dhabi.

No ha podido conseguir el título pero sí un lugar en el podio de la general, así como un año lleno de aprendizaje. Y lo que más le ha gustado es que, al final, McLaren no haya puesto condiciones ni reglas hasta el final. Algo que espera que se repita para el curso venidero.

"Es un testimonio de la forma en que afrontamos las carreras. Obviamente no es fácil luchar por dos, el campeonato de constructores y el de pilotos, con dos pilotos muy igualados, pero en última instancia es un problema que sabíamos que íbamos a tener. Al final creo que hay un montón de cosas buenas que llegan por eso. Sí, a veces hay momentos difíciles y tensión, pero creo que tanto Lando como yo nos hemos convertido en mejores pilotos por llevarnos al límite el uno al otro. A veces ha sido incómodo, pero creo que en última instancia ha sido positivo", ha expresado el Piastri

"Obviamente hemos tenido muchas discusiones a lo largo del año y estoy seguro de que tendremos discusiones durante el invierno sobre cualquier cosa que queramos hacer de forma ligeramente diferente para el año que viene, pero al final nos han dado a los dos la mejor oportunidad que el equipo podía darnos para luchar por el campeonato y eso es todo lo que se puede pedir", confesó el australiano.

Así, tras el Gran Premio de Abu Dhabi, su balance es muy positivo, sobre todo, si se comparan sus números de una temporada a otra: "Está claro que puedo estar muy, muy orgulloso de la temporada que he hecho. Cuando miro este curso en comparación con mis dos primeros años en la F1, éste ha estado muy por encima de los dos primeros. En última instancia, aunque el resultado final no es exactamente el que quería, pero creo que he ganado mucha confianza y mucho optimismo al demostrarme a mí mismo lo que podía lograr a lo largo de esta temporada, y ese es el tipo de cosas que no están necesariamente ligadas a los resultados".