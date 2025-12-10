El verdadero motivo de la salida de Helmut Marko en Red Bull dos décadas después

Su marcha de la escudería austríaca ha sorprendido a todos. Y por ello ha querido aclarar la razón principal por la que ha tomado dicha decisión

No ha podido ponerle el broche deseado a su etapa en Red Bull pero, por si acaso, ha preferido marcharse con un dulce sabor de boca. El del subcampeonato de Max Verstappen. Para Helmut Marko y para toda la escudería austríaca ha sido una decepción que el neerlandés no haya podido conseguir su quinta corona consecutiva, pero McLaren este año tenía mejores armas. Esa es la realidad.

Y tras el doblete conseguido por los 'papaya', el que fuese asesor de Red Bull hasta hace unos días tomó la decisión de dar por finalizada su trayectoria con los de la bebida energética. La razón, muy sencilla: "Fue una gran decepción cuando no pudimos ganar el Mundial en Abu Dhabi. Este chasco me llevó a la decisión de que ahora era un buen momento para dejarlo. Me voy en los mejores términos con Red Bull y sin duda se me verá en el circuito de vez en cuando".

Y para quien piense que se va porque se teme lo peor, lo deja claro en Kleine Zeitung: "Creo que el equipo está muy bien posicionado y desde luego no dejo atrás un caos en Red Bull. Todo encaja y estoy seguro de que mejoraremos en algunas áreas".

Su marcha se suma a la larga lista que en su día comenzaron a elaborar Adrian Newey, Jonathan Wheatley y Christian Horner. La única pieza clave que permanece es la de Max Verstappen.

¿Qué hará ahora Helmut Marko?

El octogenario ejecutivo, que tenía contrato en vigor con los de Milton Keynes hasta 2026, quiere seguir estando cerca de los pilotos mientras le queden fuerzas, pero no se ve comprometiéndose con ningún otro equipo. En las últimas horas incluso se le ha relacionado con Aston Martin, pero Helmut Marko ha desmentido dichos rumores: "No. No estoy considerando ningún otro equipo. De todos modos, todo son rumores sin sentido, difundidos principalmente por la prensa británica".

Y mientras tanto, el diario Bild ha desvelado que Marko recibirá el pago íntegro de su contrato de 2026, una indemnización por despido estimada en unos 10 millones de euros. Cabe recordar que fue el quien descubrió, entre otros, a Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Ahora, para recoger su testigo suena el nombre del propio Vettel. Marko, por ahora, prefiere no pronunciarse sobre dicha figura, porque cree que no le corresponde: "Red Bull tiene que tomar esta decisión, así que no puedo comentar nada al respecto. Yo solo anuncié mi decisión el lunes en Dubái. Desde luego, no tienen prisa, tienen que buscar las mejores soluciones posibles".

Por último, ha confesado cuál ha sido su última conversación con Verstappen: "Diría que Max estaba un poco triste por esto. Estuvimos recordando los momentos increíbles que habíamos pasado juntos. Max no sólo quiere tener éxito, quiere tener éxito en un entorno armonioso. Si ya no lo tiene, lo dejará de un día para otro. Pero ahora es demasiado joven para eso".