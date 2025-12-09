Red Bull dice adiós a Helmut Marko

Tras todos los rumores y el adiós de Christian Horner hace unos meses, sigue la desbandada en Red Bull, donde ahora el despedido es Helmut Marko, buscando un nuevo aire a la compañía

Vientos de cambio en Red Bull. La escudería que ha dominado la Fórmula 1 desde su nacimiento hace ya 20 años, ganando hasta 8 mundiales con Sebastian Vettel y Max Verstappen, está en un proceso de dejar atrás toda esta etapa a lo grande. Tras el final de esta edición 2025, en la que el neerlandés ha sido subcampeón por apenas 2 puntos ante Lando Norris, el equipo austriaco ha afrontado decisiones drásticas que rompen por completo con el pasado. La primera llegó a mitad de año, diciendo adiós a Christian Horner, el único ‘team principal’ que habían tenido. Y ahora es el turno de despedirse de otra pieza clave de estos años, Helmut Marko.

El veterano ex piloto austriaco era un asesor sobre el papel, sin embargo, durante todos estos años ha sido mucho más, ya que además de subir y bajar pilotos a su an Tojo, era la pieza clave de la academia de jóvenes pilotos y tomaba decisiones claves para la escudería de las bebidas energéticas. Y en los últimos tiempos estaba de lado del clan Verstappen en acabar con Horner, sin embargo, con el nuevo aire en el bloque y tras las salidas del propio ex director y de Adrian Newey, él era de los pocos gerifaltes que quedaban de la vieja guardia y Oliver Mintzlaff, el jefe del área deportiva, ha terminado por poner punto y final a la relación.

El actual director de Red Bull, Laurent Mékies, confirmaba en Abu Dhabi esta decisión: “Helmut ha sido un apoyo increíble para dar la vuelta a las cosas este año. Él y la dirección tienen que tomar decisiones difíciles pero la F1 no es un entorno estático y la organización siempre se ajusta, en este entorno siempre hay cambios. Solo puedo dar las gracias a Helmut por su papel para que una temporada complicada saliera adelante”.

El caso Dunne, un clavo en su atáud

Rumores sobre el adiós de Marko hay muchos, sin embargo, uno de los que más suena es el de que Marko firmó un contrato con el piloto de F2 irlandés Alex Dunne, quien dominó los primeros meses de la categoría satélite, pero tras pecar de agresivo en pista acabo dejando por la puerta de atrás la academia de McLaren. Y Marko lo firmó sin el beneplácito de la cúpula de Red Bull, lo que le habría costado el puesto. Y es que tras el ascenso del joven piloto británico Arvid Lindblad como nuevo compañero de Liam Lawson en Racing Bulls para 2026, el equipo habría tenido que abonar una importante suma a Dunne para romper el contrato,