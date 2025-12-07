El mal perder de Red Bull: le echan la culpa a Tsunoda y Verstappen no felicita a Norris

Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, no se ha mordido la lengua a la hora de justificar que Max Verstappen no haya podido levantar su quinta corona consecutiva

La remontada de Max Verstappen en la segunda vuelta del campeonato ha sido espectacular. Pero, al final, el neerlandés se quedó con la miel en los labios, al igual que Red Bull. Era la única bala que les quedaba este año para salvar una temporada en la que saben que McLaren les ha comido la tostada como se dice coloquialmente. Y cuando en tus filas tienes a un tetracampeón del mundo con un hambre voraz de títulos, haga lo que haga, un segundo puesto sabe a poco o a nada.

Y fruto de esto último, en la escudería austríaca han sido poco elegantes a la hora de aceptar la victoria de Lando Norris y McLaren. En primer lugar, el asesor Helmut Marko no ha dudado en señalar un culpable en sus filas. Y no le ha temblado el pulso en señalar al más débil, Yuki Tsunoda: "Nuestra esperanza de que Ferrari y Mercedes se metieran adelante, lamentablemente, no se cumplió. Y eso dejó clara la situación inicial. Un Red Bull contra dos McLaren fuertes fue, al final, el elemento decisivo en la pérdida del campeonato. Tsunoda lo intentó, pero se pasó de la raya".

Al menos, Marko sí felicitó al vencedor: "Tuvo una segunda mitad de temporada casi tan fuerte como la nuestra. Y no cometió errores. El último que recuerdo fue en Montreal. Mentalmente se ha recuperado muy bien y es un justo campeón del mundo. No hay nada que objetar".

La cara de Verstappen lo dijo todo

Si a Norris le llueven las críticas en el mundo del motor es porque los seguidores quieren salseo y tipos como Max Verstappen. Gente que digan lo que piensan en cada momento, que dé caña y que no vayan de humildes por los circuitos. Al neerlandés se le notó el cabreo de no haberse podido llevar su quinta corona consecutiva nada más que se bajó de su monoplaza. Por mucho que le dirigiera palabras positivas a su equipo, su rostro tenso decía lo contrario.

Por sólo dos puntos le ha quitado el título Lando Norris y su cara al felicitar en persona al británico fue un poema. Me río y te felicito porque hay cámaras delante y todos nos están apuntando, que si no... Seguro que este fue el pensamiento del piloto de Red Bull cuando fue a estrecharle la mano. O algo por el estilo. Porque a un campeón como él no le gusta perder ni en los libres.

Y fruto de que no estaba hoy para diplomacias ni gestos elegantes, cuando le pusieron un micrófono delante, obvió la típica felicitación que todos sus compañeros de profesión sí hicieron: "Está claro que para Lando (Norris) esto es algo muy especial y espero que lo disfrute mucho. El primer título es el más emocional, algo con lo que sueñas desde que eres un niño pequeño. Su familia está aquí y espero que lo disfrute esta noche con el equipo". Estas fueron sus palabras hacia el británico, pero en ningún momento pronunció lo que muchos esperaban: "Es el justo vencedor", "Ha sido el mejor esta temporada". O algo así.