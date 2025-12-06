El detalle de Verstappen con Tsunoda tras su octava 'pole position' del año

El piloto neerlandés no dudó en sus declaraciones en agradecer a su compañero el rebufo que le hizo durante la 'Qualy', sabiendo que han sido días difíciles de digerir a nivel deportivo para el piloto japonés

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien buscará este domingo desde la 'pole' su quinta corona consecutiva del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Yas Marina que la 'Qualy' fue "sencillamente maravillosa" y que su "objetivo es ganar la carrera y esperar a tener suerte y poder ganar el" título.

Tras firmar su octava 'pole' del año, este domingo se jugará el título con los dos pilotos de McLaren: el inglés Lando Norris, que lidera con 12 puntos más que él y que arranca segundo; y el australiano Oscar Piastri -tercero en la general, a cuatro del astro neerlandés-, que lo hará desde la tercera plaza de la parrilla.

"Lo hemos hecho todo bien durante todo el fin de semana; afinando bien el coche e introduciendo unos cambios al final que ayudaron algo al monoplaza, lo que me permitió ir más al límite y sacar todo lo posible del mismo", indicó el astro neerlandés.

"Fuimos mejorando de forma agradable durante la calificación y luego encontramos algo de tiempo de vuelta en las curvas. La pregunta principal, no obstante, es si podremos mantener el ritmo durante la carrera", explicó Verstappen.

Y tras ello, no dudó en agradecer a su compañero de equipo la ayuda ofrecida para conseguir dicha 'pole position'. Sabiendo que han sido días muy difíciles de gestionar para el japonés, Max quiso hacerle partícipe de su último éxito: "Gracias a Yuki (Tsunoda, su compañero japonés) por darme rebufo. Ayudó, está claro; y fue muy generoso por su parte el haber 'tirado' una de sus vueltas. Ha hecho un gran trabajo de equipo, así que no puedo más que agradecérselo".

Tras la 'Qualy', ahora Verstappen se quita la presión del título: "El objetivo es ganar la carrera y luego esperar a tener algo de suerte y poder ganar el Mundial. Es así de sencillo". De ganar el Mundial se anotaría un campeonato que no lideró en ninguna de las 23 pruebas previas: "Saldremos ahí sin nada que perder, en caso de que necesitemos atacar o defender. La batalla más importante tiene que darse mañana, ya que les tenemos que superar por doce puntos; y sabíamos que si queríamos estar en la pelea teníamos que ser primeros".

Por último, volvió a usar su juego psicológico y le lanzó otro dardo a Norris: "Soy el que menos tiene que perder y estoy muy relajado. Es emocionante estar en la 'pole', pero aún necesitamos un poco de suerte para lo que queda y algo de magia de Abu Dabi".