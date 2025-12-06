Lando Norris le manda un último recado a McLaren para su final en Abu Dabi

El piloto británico ha reconocido que ha acabado decepcionado por no haber podido lograr la última 'pole position' del año y ha dejado claro cuál ha sido el motivo

Lando Norris ha pasado el primer examen para ser campeón de Fórmula 1 con buena nota. El británico ha controlado sus nervios en la última Clasificación del año y ha conseguido, al menos, ser segundo por detrás de Max Verstappen. Lo tiene muy fácil el de McLaren para levantar su primera corona mundial. Le basta con no cometer errores y si lo hace que no le dejen fuera del podio.

Y aunque le costará dormir esta noche debido a lo mucho que se juega este domingo, el inglés ha comparecido muy tranquilo en la rueda de prensa posterior a la 'Qualy'. Eso sí, le ha dejado un último recado a los mecánicos de McLaren para que tampoco duerman mucho esta próxima madrugada.

"Hicimos todo lo que pudimos hoy, pero simplemente no teníamos el ritmo en el coche para lograr la 'pole' ", declaró un Norris que cuenta con 11 victorias en el Gran Circo, siete de ellas este año.

"Acabé contento con mi vuelta, pero está claro que estoy decepcionado por no estar en la 'pole' el último fin de semana del año", comentó Lando, ganador la pasada temporada en Yas Marina, donde llega con un liderato que le arrebató a finales de octubre, tras ganar en Ciudad de México, a su compañero, el australiano Oscar Piastri.

Y por si alguien piensa que va a ser conservador en su pilotaje en la carrera dominical, se equivoca: "Mañana nos centraremos en hacerlo lo mejor posible. Como siempre, quiero ganar la carrera, así que ése es el objetivo".

Piastri sabe que necesita ya un milagro para ser campeón

Pese a ir liderando el Mundial durante gran parte del campeonato, el australiano Oscar Piastri sabe que se le ha escapado el título en la recta final del curso. Ahora marcha tercero y este domingo sale desde esa misma posición en el Gran Premio de Abu Dabi. El piloto de McLaren ha manifestado que se centrará "en hacer la mejor carrera posible" y que "ya se verá qué sucede" después.

Nacido hace 24 años en Melbourne, se encuentra a 16 puntos del líder, su compañero, el inglés Lando Norris; y a cuatro del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo arranca desde la 'pole', justo delante del anterior, en la resolución más emocionante de un Mundial de F1 en los últimos quince años.

Estoy contento con mis vueltas en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), pero simplemente no teníamos el ritmo suficiente para hacerle frente a Max (Verstappen)", explicó el oceánico, quien suma nueve victorias en la categoría reina, siete de ellas este año.