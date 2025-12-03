La batalla entre Red Bull y McLaren comienza antes de Abu Dabi

El jefe de Red Bull Racing, Laurent Mekies, se muestra confiado en su pupilo y cree que ha llegado a la última parada del calendario con un escenario que le beneficia claramente para poder revalidar su título por quinta vez consecutiva

Fuimos muchos los que dudamos esta temporada de si Verstappen conseguiría revalidar su título o no de campeón del mundo en la Fórmula 1. Y más viendo la primera vuelta del campeonato, donde los McLaren volaban y Red Bull no alcanzaba la regularidad deseada ni en el Mundial de Pilotos ni en el de Constructores.

Pero, de nuevo, Verstappen sacó su pilotaje a relucir y empezó a morder domingo tras domingo. Hasta recortar una distancia para muchos inalcanzable (104 puntos) y que, ahora, es de tan sólo 12 puntos. La última hazaña conseguida en Qatar ha dejado contra las cuerdas a Lando Norris y a la propia escudería británica, que ha visto como el neerlandés se ha colado entre sus dos pilotos y, ahora, es el gran favorito para llevarse este título fruto de su experiencia.

Y por si fuera poco, la batalla entre los jefes de ambos equipos ya ha comenzado para empezar a motivar a sus respectivos pupilos. El primero en coger el altavoz ha sido el jefe de Red Bull Racing, Laurent Mekies. A un día de que Verstappen aterrice en Abu Dabi, ha analizado sin paños caliente cómo llegan los tres aspirantes a este último certamen. Y cree que tienen muchas posibilidades de salir victoriosos este próximo domingo.

"Estoy seguro de que hay un elemento cuando eres el competidor de Max, después de haber estado en el otro lado... hay un elemento en el que sabes que nunca se equivoca. Eso le pone algo de presión. Nunca se equivoca, nunca falla en una salida, nunca falla en una curva 1. Él va a sacar más de los neumáticos que la mayoría de la gente", ha subrayado Mekies.

Asimismo, valora el papel del equipo entero de Red Bull: "Por supuesto, eso ejerce presión. El equipo ha sido extraordinario con grandes ejecuciones, así que es cierto que nos hemos beneficiado de las ejecuciones menos fuertes de nuestros competidores, pero por favor, permítanme dar crédito a la increíble serie de carreras increíblemente fuertes de nuestro equipo, que nunca se equivocó en una decisión. Han tomado decisiones muy valientes en más de una ocasión. A veces fallamos, pero eso nunca impidió que ninguno de ellos asumiera el riesgo. Al final, las ejecuciones del domingo han sido extremadamente fuertes".

Y fruto de todo ello, ve a Max con su quinta corona este fin de semana: "Creo que la combinación de esas dos cosas juega sin duda a nuestro favor. ¿Cuánto le cuesta a la competición? No lo sé, pero es lógico que haya un efecto psicológico".

Y por si el neerlandés necesitara escuchar algún consejo, aquí le lanza uno: "Lo que necesitamos hacer en Abu Dabi es lo que necesitábamos hacer en esta última carrera. Necesitamos poner el coche en la ventana correcta. Como se puede ver, no es exactamente sencillo cada fin de semana de carrera y luego, si hacemos eso, Max puede luchar por la victoria. Si lo hace, lo que ocurra detrás de él no es algo que podamos controlar. Así que en términos de cómo afrontamos el fin de semana, no cambia nada".